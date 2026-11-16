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Витвицкая крестила сына и впервые показала его лицо

Ведущая показала видео с церемонии

Автор: Коваленко Наталья
Витвицкая крестила сына и впервые показала его лицо
Витвицкая крестила сына и впервые показала его лицо instagram.com/solomiyavitvitska

Известная украинская телеведущая и журналистка Соломия Витвицкая поделилась со своими подписчиками в инстаграме важным событием в жизни семьи. Вместе со своим мужем, военнослужащим Алексеем Ситайло, она крестила полуторагодовалого сына Устима.

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Таинство крещения состоялось в Выдубицком мужском монастыре в Киеве. На церемонию супруги пригласили только самых родных людей, друзей и побратимов. Крестными родителями маленького Устима стали подруга телеведущей Евгения Барилко и военнослужащий Александр Колесник.

Во время обряда соблюли все традиционные церковные каноны: мальчику срезали небольшую прядь волос на память и надели нательный крестик. Ранее звездная мама тщательно скрывала лицо ребенка, однако после крестин Соломия опубликовала нежное видео с церемонии, где малыша можно рассмотреть вблизи.

«Сегодня Устим получил свой первый духовный оберег. Рядом были самые родные люди и самые близкие друзья. А теперь у него есть еще и замечательные крестные, которые будут любить, поддерживать и оберегать его. Мы счастливы, что именно вы рядом!», — трогательно написала звезда канала 1+1.

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Теги:
шоу-бизнес, дети звезд, Соломия Витвицкая, крестины

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