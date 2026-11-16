Герцог Сассекский поддержал участников Всеукраинских «Игр непокоренных»

Автор: Коваленко Наталья

Принц Гарри в четвертый раз за время войны приехал в Украину: какие мероприятия посетил facebook.com/kozytskyy.maksym.official

Британский принц Гарри совершил четвертый за время полномасштабной войны неанонсированный визит в Украину. На этот раз герцог Сассекский посетил Львов, где поддержал украинских военных, ветеранов и медиков.

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Главной целью поездки стало посещение Всеукраинских «Игр непокоренных», которые в 2014 году основал сам принц Гарри. Он присутствовал на матчах по регби на колясках и баскетболу на колясках. Кадрами с события поделился в фейсбуке глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Помимо спортивных соревнований, принц Гарри во Львове посетил первую международную конференцию по вопросам военной травмы Superhumans War Trauma, которая проходила 13–14 ноября на базе всеукраинского центра Superhumans Center.

Выступая перед украинскими и зарубежными медиками, реабилитологами и экспертами по безопасности, герцог Сассекский подчеркнул, как кардинально изменилась роль Украины в международном медицинском сообществе

«Международные партнеры на протяжении многих лет приезжали, чтобы поддержать Украину и поделиться своим опытом. Теперь я понимаю, что роли изменились. Ведь Украина сейчас переживает такие реалии войны, каких ни одна другая страна ранее не знала. Уроки, усвоенные здесь, должны быть услышаны во всем мире... Вы выиграете войну, а затем станете успешными, поскольку усвоите уроки прошлого», — заявил принц Гарри, завершив речь словами: «Слава Украине!».

Он также отдельно подчеркнул важность будущего единства украинского общества, отметив, что после завершения боевых действий не должно быть никаких барьеров между ветеранами, военными и гражданскими, ведь все они сообща преодолевают последствия этой жестокой агрессии.

Напомним, что принц Гарри совершил первый визит во Львов в апреле 2025 года. Тогда состоялось его знакомство с работой реабилитационного центра Superhumans. В сентябре 2025-го он побывал в Киеве, где посетил пострадавшие от обстрелов объекты и почтил память павших на Майдане Незалежности. В апреле 2026 года Гарри снова приехал в столицу, чтобы выступить на Киевском форуме по безопасности, а также посетил Бучу.