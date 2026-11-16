Автор: Мельник Анна

Планируя бьюти-преображение перед новогодними праздниками, стоит свериться с лунным циклом. Правильно выбранная дата поможет сделать локоны более густыми, здоровыми и послушными, тогда как неудачный день может испортить укладку и замедлить рост волос.

Лунный календарь стрижек на декабрь 2026 года