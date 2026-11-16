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Лунный календарь стрижек на декабрь 2026 года

Автор: Мельник Анна
Лунный календарь стрижек на декабрь 2026 года
Фото: magnific.com

Планируя бьюти-преображение перед новогодними праздниками, стоит свериться с лунным циклом. Правильно выбранная дата поможет сделать локоны более густыми, здоровыми и послушными, тогда как неудачный день может испортить укладку и замедлить рост волос.

Лунный календарь стрижек на декабрь 2026 года

  • Самые благоприятные дни: 1, 2, 12, 21, 22, 27, 29 декабря. Идеальное время для смены имиджа, стрижки и любых оздоровительных процедур — результат превзойдет ожидания.
  • Хорошие даты: 5, 6, 7, 10, 11, 16, 19, 20, 23, 30, 31 декабря. Отличные дни для обновления формы и кончиков, волосы будут легко укладываться.
  • Нейтральные дни: 8, 14, 26, 28 декабря. Стрижка пройдет спокойно, без яркого влияния на состояние волос и ваше настроение.
  • Не самые удачные числа: 3, 4, 13, 15, 17, 18, 24 декабря. Локоны могут стать непослушными, а прическа быстро потеряет форму.
  • Самые неблагоприятные дни: 9 и 25 декабря. Поход в салон лучше отложить, чтобы избежать разочарования и ослабления волос.
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Теги:
лунный календарь, красота

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