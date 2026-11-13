Кардашьян в соблазнительном мини сверкнула бюстом и бедрами на пляже

Ким Кардашьян поделилась результатами откровенной фотопрогулки.

Ким Кардашьян – американская телезвезда и предпринимательница – отправилась на морской отдых, откуда поделилась с подписчиками новой порцией эффектных фотографий.

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46-летная публичная персона обнародовала в фотоблоге кадры, для которых позировала в коротком вязаном платье-макраме от бренда Mark Fast. Наряд насыщенного бирюзового оттенка подчеркнул ее пышный бюст. Пляжный образ дополнили массивные браслеты.

Кардашьян снялась у воды, демонстрируя выразительное декольте, стройную талию и ноги.

instagram kimkardashian

instagram kimkardashian

instagram kimkardashian

instagram kimkardashian

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Эффектные наряды давно стали неотъемлемой частью гардероба Ким. Недавно она привлекла внимание глубоким декольте с драгоценным колье, которое ранее принадлежало Элизабет Тейлор. Также бизнесвумен появлялась в откровенной пижаме с чулками во время рекламной фотосессии вместе с сестрами и демонстрировала образ с крестами во время путешествия в Италию.

Ким воспитывает четырех детей от бывшего мужа Канье Уэста – 13-летнюю Норт, 10-летнего Сейнта, 8-летнюю Чикаго и 7-летнего Псалма.

Нычне избранником Кардашян является британский автогонщик и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон. Пара не скрывает отношения, вместе появляется на публике и проводит романтические встречи. Ким также поддерживает бойфренда во время гонок, а он, со своей стороны, находит общий язык с ее детьми.