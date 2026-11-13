Что известно об избраннице артиста

Автор: Коваленко Наталья

Редкий выход: Александр Пономарев появился на публике с младшей на 17 лет любимой instagram.com/ponomaryovoleksandr

Известный украинский певец Александр Пономарев, который тщательно оберегает свою личную жизнь от посторонних глаз, сделал исключение и вышел в свет вместе с избранницей. Звезде сцены приписывают роман с концертным директором Софией Новиковой, которая младше артиста на 17 лет.

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Пара посетила светское мероприятие в компании звездных друзей. Влюбленные встретились с ведущим Дмитрием Гордоном и его женой Олесей Бацман, а также с певицей Ириной Билык. Общим кадром в своем инстаграме поделился Дмитрий Гордон, сопроводив его шутливым подписом: «Ну, кого узнали?».

О романе Александра Пономарева и Софии Новиковой впервые заговорили в 2025 году. С тех пор пара начала время от времени появляться вместе на публичных событиях, хотя и продолжает держать в секрете детали своей частной жизни.

По информации СМИ, влюбленные уже длительное время живут вместе в загородном доме певца под Киевом. Кроме того, София отлично ладит с детьми исполнителя от предыдущих браков. Сын певец ранее признавался, что новая избранница отца стала полноценной частью их семьи.