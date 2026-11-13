Даша Астафьева резко ответила Наталье Сумской после критики радиодиктанта

Певица жестко ответила на сравнение ее с Януковичем

Автор: Коваленко Наталья

Ведущая, певица и модель Даша Астафьева резко отреагировала на критику со стороны народной артистки Украины Наталий Сумской из-за ее выступления во время Радиодиктанта национального единства. В эфире ютуб-проекта «Гуртом та вщент» исполнительница припомнила, как раньше сама заступилась за коллегу, и призналась, почему теперь окончательно разочаровалась в ее позиции.

Скандал вспыхнул после того, как Астафьева стала одной из чтечиц диктанта. Участие артистки вызвало волну хейта в сети из-за ее прошлых съмок в откровенных фотосессиях для Playboy. В финале эфира Даша не сдержалась и эффектно бросила ручку, обратившись к хейтерам с фразой: «Встал и вышел» (отсылка к песне группы «Курган & Агрегат»).

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Этот поступок публично критиковала Наталья Сумская. Она заявила, что певица якобы не выдержала давления и сместила акцент мероприятия с единства на собственные эмоции, а также сравнила жест с бросанием ручки с поведением экс-президента-беглеца Виктора Януковича во время его пресс-конференции.

Реакция Сумской изрядно задела Дашу, ведь в прошлом году, когда Сумская сама читала Радиодиктант и столкнулась с жесткой критикой из-за слишком быстрого темпа и сбивания с текста, Астафьева публично встала на ее сторону.

«Люди, которые делают хейт, они будут всегда. И даже вот к примеру, очень многие люди захейтили госпожу Наталью Сумскую. Она очень быстро диктовала, сбивалась. Такое было ощущение, будто она не подготовилась. Но я встала на сторону госпожи Натальи и сказала, что, возможно, человек переволновался, возможно, еще какие-то там были причины, но потом увидела интервью, где госпожа Наталья просто удосужилась с час кряду поливать меня такой грязью! И я понимаю, что мы разные люди», — высказалась Даша.

Астафьева подчеркнула, что они с Сумской принадлежат к разным поколениям и кое-кто до сих пор застрял во временах, когда она снималась для мужских глянцев. В то же время свой поступок в прямом эфире она назвала обычной шуткой, ведь ненавидит «все нафталиновое» и не собирается превращаться в мумифицированный образ. По мнению артистки, Суспільне пригласило ее как личность, которую украинцы ценят за искренность, волонтерство и неизменную поддержку Сил обороны Украины.

«Мы разное поколение. Кто-то где-то остался в тех временах, где я стала поперек горла костью и снималась в плейбое или еще что-то делала. Я считаю, что Суспільне позвали меня как личность, как человека, которого любят за что-то. Я знаю точно, что меня любят за то, что я настоящая, за то, что я остаюсь в стране, за то, что я поддерживаю Силы обороны и за мой юмор. Я не могла не пошутить, я ненавиджу все нафталінове и в том числе события, которые попахивают на 90% нафталином. Я не хотела быть вот это, знаешь, как мумифицированная Даша Астафьева, которая снималась в Плейбой. Это, конечно, был випад. Я пошутила, очень многих это задело, что я нарушила, что такая святая традиция», — пояснила свою позицию звезда.