Федор Гуринец впервые ответил на слухи об общих детях с Анной Кошмал

Поклонники Кошмал считают, что Гуринец является ее мужем, которого она так скрывает от публики

Автор: Коваленко Наталья

Украинский актер Федор Гуринец прокомментировал слухи о том, что он якобы является отцом детей своей коллеги и близкой подруги Анны Кошмал. В интервью изданию Oboz.ua звезда сериала «Вскрытие покажет» и фильма «Отпуск вслепую» рассказал, что они с Анной дружат уже много лет и входят в одну компанию, где принято разделять все важные жизненные моменты, включая встречи из в роддома.

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Из-за того, что муж Кошмал сознательно избегает публичности и не показывает лицо в соцсетях, интернет-пользователи начали выдумывать свои версии относительно личной жизни актрисы. Кроме того, Федор пошутил, что многим еще кажется подозрительным тот факт, что он живет по соседству с Кошмал.

«С Аней мы действительно близкие друзья, в одной компании. Когда у кого-то из наших рождаются дети, все вместе ездим в роддом, разделяем такие важные моменты. Конечно, фотографируемся и выкладываем снимки в соцсети. А поскольку Аня не показывает своего мужа, люди, видимо, решили, что отец ее детей — я. Почему не показывает? Понимаете, не все вторые половинки хотят публичного внимания. Им может быть некомфортно, когда узнают на улице, обсуждают или фотографируют. А тем временем в какой-то момент люди будто забыли, что мы с Аней давно дружим, увидели наши совместные фотографии — и придумали целую историю. Журналисты ее подхватили, и понеслось! Мы с Аней только посмеялись, потому что у нее есть прекрасный муж. Кстати, мы с ними еще и соседи. Хотя это, пожалуй, кому-то тоже покажется подозрительным», — поделился Гуринец.

Напомним, что Анна воспитывает 8-летнего сына Михаила и годовалую дочь Софию. Таинственный муж звезды не работает в сфере кинематографа, однако их знакомство произошло на съемочной площадке. Поженились они в декабре 2017 года.