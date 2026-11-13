Ана де Армас впервые вышла на красную дорожку с новым бойфрендом-музыкантом

Актриса позировала с Бето Монтенегро на вручении «Латинской Грэмми»

Автор: Коваленко Наталья

Кубинско-испанская актриса Ана де Армас впервые официально появилась на публике вместе со своим новым избранником — венесуэльским музыкантом Бето Монтенегро. Влюбленные позировали фотографам на красной дорожке гала-вечера Person of the Year Gala в рамках премии «Латинская Грэмми» в комплексе MGM Grand в Лас-Вегасе.

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38-летняя звезда фильмов «Достать ножи» и «Не время умирать» выбрала для выхода в свет полупрозрачное кружевное платье от бренда Wiederhoeft и дополнила его украшениями Fiametta. Ана пришла поддержать своего 37-летнего избранника, который выступал на мероприятии в составе своей группы Rawayana.

Первые слухи об отношениях Аны де Армас и Бето Монтенегро появились летом 2026 года. В августе папарацци застали пару за поцелуями во время совместного отдыха на испанском острове Форментера, хотя, по данным инсайдеров, они начали встречаться еще в июле.

Ана де Армас и Бето Монтенегро Getty Images

Ана де Армас и Бето Монтенегро Getty Images