Вооруженные грабители ворвались в поместье Криса Хемсворта и угнали три автомобиля

Перші подробиці інциденту

Автор: Коваленко Наталья

Голливудский актер Крис Хемсворт и его семья стали жертвами ограбления. В среду утром, 11 ноября, четверо неизвестных в масках проникли на территорию особняка звезды Marvel в городке Брокен-Хед (Новый Южный Уэльс, Австралия) и угнали сразу три автомобиля. По данным TMZ, грабители забрали электромобиль BYD, а также два пикапа — Ram и Ford Raptor.

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Жена актера Эльза Патаки проснулась около 2 часов ночи из-за лая собак, однако сперва не придала этому значения. Лишь утром, просмотрев записи с камер видеонаблюдения, супруги увидели на территории четверых неизвестных в масках, двое из которых были вооружены ножами. После этого они немедленно обратились в полицию.

К счастью, никто из членов семьи во время инцидента не пострадал. Правоохранителям удалось оперативно разыскать все три угнанные машины: две из них обнаружили в населенных пунктах Кораки и Табулам, а третью нашли в четверг в Леннокс-Хеде. В настоящее время все транспортные средства изъяты для проведения криминалистической экспертизы, расследование продолжается.