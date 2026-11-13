Как актриса отпраздновала день рождения

Автор: Коваленко Наталья

Деми Мур поделилась кадрами с домашней вечеринки в честь ее 64-летия instagram.com/demimoore

Голливудская актриса и модель Деми Мур показала, как отпраздновала день рождения. 11 ноября кинозвезде исполнилось 64 года.

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Спустя два дня Деми на своей странице в инстаграме показала кадры домашней вечеринки, которую ей устроили три дочери от брака с Брюсом Уиллисом.

Румер, Скаут и Таллула сделали фотозону из больших золотых воздушных шаров с надписью «DEMI» и заказали печенье с культовыми фото именинницы разных лет.

Для празднования Мур выбрала полосатый брючный костюм. Знаменитость позировала в кругу ближайших родственников и знакомых, в том числе и с единственной внучкой — трехлетней Луэттой. Также в подборке было видео, где актриса задувает свечи на праздничном торте в окружении гостей.

«Благодарна. Спасибо всем за поздравления с днем рождения!», — подписала Деми.

Деми Мур отпраздновала 64-летие instagram.com/demimoore

Деми Мур отпраздновала 64-летие instagram.com/demimoore

Деми Мур отпраздновала 64-летие instagram.com/demimoore

Деми Мур отпраздновала 64-летие instagram.com/demimoore

Деми Мур отпраздновала 64-летие instagram.com/demimoore

Деми Мур отпраздновала 64-летие instagram.com/demimoore