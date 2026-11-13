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Астафьева с юмором рассказала об отношениях с младшим на 13 лет избранником

Певица призналась, ощущается ли разница в возрасте

Автор: Коваленко Наталья
Астафьева с юмором рассказала об отношениях с младшим на 13 лет избранником
Астафьева с юмором рассказала об отношениях с младшим на 13 лет избранником instagram.com/da_astafieva

Украинская певица, модель и ведущая Даша Астафьева поделилась подробностями своих нынешних отношений с возлюбленным, который младше ее на 13 лет. В интервью для ютуб-проекта «Порадниця» артистка вспомнила, как один из экс-бойфрендов изменял ей, и добавила, что нынешние отношения — это совершенно другой уровень гармонии и взаимоуважения.

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Даша заверила, что разница в возрасте абсолютно не мешает ей и избраннику в повседневной жизни. Однако друзья звезды постоянно подкалывают ее из-за возраста возлюбленного. Впрочем, все, кто знакомится с влюбленными лично, уверяют, что эта разница совсем не заметна.

«Сейчас я понимаю, что у меня совсем другой уровень отношений и уважение. Поверь, у нас еще разница 13 лет. Знаешь, а у меня друзья, они старше меня там на 10, на 12 лет, они мне сбрасывают коллаж из клипа "Солдат", что я могла бы своего нести, в том образе выносить из роддома. Боже, у меня просто у друзей родился абсолютно новый пласт юмора, знаешь. Вообще не чувствую разницу. Вы если бы увидели, вы бы тоже. Все, кто знакомился, все говорят, что нет», — поделилась Даша.

Астафьева добавила, что ее бойфренд очень умный, однако иногда разница поколений все же проявляется.

«Он настолько шарит во всем, чего я не знаю. Вот есть же у вас какие-то темы, которые ты вот так сидишь, киваешь, слушаешь и понимаешь: ты них*я не понимаешь. Он у меня чемпион в этом. И при этом он меня может спросить: "А что такое прокомпостировать билет?" А я говорю: "Садись, сейчас я тебе скажу". Надеваешь шапку-петушок, заходишь в трамвай… Ты понимаешь, это целая пропасть между нами. И тут, конечно, можно разогнаться, рассказывать», — пошутила знаменитость.

Известно, что нынешний избранник Даши Астафьевой работает в сфере IT. Пара случайно познакомилась в спортзале в конце 2021-го или начале 2022 года. До этих отношений артистка была помолвлена с бизнесменом Артемом Кимом, а также состояла в отношениях с музыкантом Мишей Крупиным.

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Теги:
Даша Астафьева, шоу-бизнес, личная жизнь звезд

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