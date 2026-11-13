56-летняя артистка высказалась о личной жизни

Автор: Коваленко Наталья

Ирина Билык призналась, что мечтает снова выйти замуж после победы Украины facebook.com/bilyk.iryna

Известная украинская исполнительница Ирина Билык сделала неожиданное признание о своих планах на будущее во время премии GOLDEN GLOVE. Как пишет издание BLIK.ua, 56-летняя Народная артистка, получившая почетную награду «Легенда года», в видеосюжете перед награждением призналась, что мечтает снова надеть свадебное платье и устроить роскошную церемонию.

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Осуществить это желание Билык планирует уже после наступления мира, объединив личный праздник с большим торжеством для всех украинцев. Также звезда хочет устроить масштабный концерт в честь победы Украины.

«Я мечтаю еще выйти замуж. Хочу красивую свадьбу, когда будет уже мир в Украине. Обязательно я хочу большой концерт на площади. И люди просто могли бы праздновать действительно наш мирный первый день», — поделилась певица.

Занято ли сердце певицы сейчас, она не раскрывает, хотя в медиа неоднократно появлялись слухи о ее симпатии к более молодому избраннику. Напомним, за плечами у Билык пять громких историй любви, однако лишь один официальный брак.

С продюсером Юрием Никитиным отношения длились около восьми лет в 1990-х.

С манекенщиком Андреем Оверчуком певица состояла в гражданском браке и обвенчалась, а в 1999 году у пары родился сын Глеб.

В начале 2000-х годов у нее был страстный трехлетний роман с хореографом Дмитрием Коляденко.

В 2007 году артистка и танцор Дмитрий Дикусар сыграли свадьбу в Рио-де-Жанейро, однако этот брак не имел юридической силы в Украине.

Единственным официальным мужем Билык стал фотограф и режиссер азербайджанского происхождения Аслан Ахмадов. В 2015 году с помощью суррогатного материнства у них родился сын Табриз, а в 2021 году супруги развелись.