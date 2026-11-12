Риз Уизерспун в облегающем наряде показала свою тренировку в 50

Звезда Блондинки в законе напомнила о важности дыхания.

Риз Уизерспун продемонстрировала, как поддерживает физическую форму. 50-летняя американская актриса опубликовала в блоге видео с тренировки, во время которой не только выполняла упражнения, но и напомнила подписчикам о важности правильного дыхания.

Для спортивного занятия публичное лицо выбрало фиолетовый комплект из лосин и топа. На видео она показала несколько упражнений с гантелями, сосредоточив внимание на вдохах и выдохах во время физических нагрузок.

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Уизерспун призвала аудиторию чаще находить время для себя и не забывать о дыхательных практиках. По словам актрфисы, люди нередко даже не замечают, как задерживают дыхание в повседневной жизни. Она посоветовала каждый день уделять хотя бы десять минут для замедления и сосредоточения на дыхании. По ее мнению, такая простая привычка способна оказывать положительное воздействие на химические процессы в мозге и помочь лучше ощущать собственное состояние.

instagram reesewitherspoon

instagram reesewitherspoon

instagram reesewitherspoon

instagram reesewitherspoon

instagram reesewitherspoon

instagram reesewitherspoon

instagram reesewitherspoon

instagram reesewitherspoon

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Риз Уизерспун воспитывает троих детей от двух браков. От первого супруга, актера Райана Филлиппа, она имеет 27-летнюю дочь Аву и 23-летнего сына Дикона. Старшая дочь пошла по материнским стопам – также развивается в актерской области.

От второго мужа, агента по поиску талантов Джима Тота, у знаменитости есть 14-летний сын Теннесси.