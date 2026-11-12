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Астафьева раскрыла, как поймала экс-бойфренда на измене с ее знакомой

Как певица случайно увидела любовную переписку избранника с другой девушкой

Автор: Коваленко Наталья
Астафьева раскрыла, как поймала экс-бойфренда на измене с ее знакомой
Астафьева раскрыла, как поймала экс-бойфренда на измене с ее знакомой instagram.com/da_astafieva

Украинская ведущая, певица и модель Даша Астафьева поделилась болезненным опытом из прошлых отношений. Артистка рассказала, как узнала о неверности бывшего бойфренда. Подробностями измены звезда поделилась во время участия в ютуб-шоу «Порадниця» от «Трио Разные».

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По словам Даши, правда вскрылась благодаря тому, что у нее и ее тогдашнего избранника был общий планшет. Однажды знаменитость взяла гаджет и случайно наткнулась на подозрительную переписку.

«У нас был один на двоих iPad, и я когда-то зашла, и там просто переписка с моей знакомой. Такие слова, которые переходят грань», — припомнила артистка.

Тогда Астафьева не смогла сразу разорвать отношения с бойфрендом. По словам певицы, парень сумел мастерски выкрутиться. Певица признается, что из-за собственной доверчивости некоторое время верила его оправданиям, однако впоследствии все сомнения развеялись.

«Боже, ну я такая была чумная, мне придумывали какие-то истории, и потом все это спустя некоторое время подтверждалось. Блин, это неприятно», — эмоционально подытожила звезда.

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Теги:
Измена, Даша Астафьева, шоу-бизнес

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