Астафьева раскрыла, как поймала экс-бойфренда на измене с ее знакомой
Как певица случайно увидела любовную переписку избранника с другой девушкой
Украинская ведущая, певица и модель Даша Астафьева поделилась болезненным опытом из прошлых отношений. Артистка рассказала, как узнала о неверности бывшего бойфренда. Подробностями измены звезда поделилась во время участия в ютуб-шоу «Порадниця» от «Трио Разные».
Читай также: «В мире есть идиоты»: Инна Белень резко ответила на хейт относительно веса 6-месячной дочериПо словам Даши, правда вскрылась благодаря тому, что у нее и ее тогдашнего избранника был общий планшет. Однажды знаменитость взяла гаджет и случайно наткнулась на подозрительную переписку.
«У нас был один на двоих iPad, и я когда-то зашла, и там просто переписка с моей знакомой. Такие слова, которые переходят грань», — припомнила артистка.
Тогда Астафьева не смогла сразу разорвать отношения с бойфрендом. По словам певицы, парень сумел мастерски выкрутиться. Певица признается, что из-за собственной доверчивости некоторое время верила его оправданиям, однако впоследствии все сомнения развеялись.
«Боже, ну я такая была чумная, мне придумывали какие-то истории, и потом все это спустя некоторое время подтверждалось. Блин, это неприятно», — эмоционально подытожила звезда.