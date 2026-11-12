«В мире есть идиоты»: Инна Белень резко ответила на хейт относительно веса 6-месячной дочери

Блогерша публично обратилась к дочери и другим мамам

Автор: Коваленко Наталья

Победительница 13-го сезона «Холостяка» Инна Белень опубликовала новые снимки с дочерью и поделилась мыслями о своем материнстве. В инстаграме блогер запостила черно-белые кадры с фотосессии, где в длинном белом платье держала на руках шестимесячную Киру.

Читай также: Кейт Миддлтон дала редкое интервью о восстановлении после рака

В подписи Инна призналась, что во время беременности переживала, сможет ли дать девочке удачные советы по красоте или стилю, однако за эти полгода поняла, чему действительно нужно научить дочь.

Блогер возмутилась, что пользователи соцсетей уже пророчат ее ребенку ожирение из-за того, что она выглядит как «маленькая булочка». Инна подчеркнула, что в интернете полно недовольных людей, которые пытаются самоутвердиться за счет других.

«Когда на гендер-пати я увидела розовый дым, то сначала испугалась. Я же даже не умею делать прически, красиво краситься или подбирать стильные образы. Чему я научу свою дочь? А сегодня, спустя 6,5 месяцев материнства, я уже точно знаю, чему хочу научить ее в первую очередь. Потому что, оказывается, тебе может быть всего шесть месяцев, а тебе уже пророчат ожирение через 20 лет. Просто потому, что сейчас ты маленькая булочка. И тут, доченька, надо усвоить одну простую истину: в мире есть идиоты. И, к сожалению, у этих идиотов есть доступ к интернету. Есть люди, настолько недовольные собственной жизнью, что готовы унижать других, лишь бы хоть на минуту почувствовать себя лучше», — начала свой пост Инна.

Белень добавила, что главная задача мамы — научить ребенка не обращать внимания на критику и иметь собственный внутренний стержень. Она обратилась к маленькой Кире с призывом никогда не позволять чужим комплексам становиться ее собственными.

«И вот чему я хочу тебя научить, моя маленькая Кира: НИКОГДА НЕ ПОЗВОЛЯЙ ЧУЖИМ КОМПЛЕКСАМ СТАНОВИТЬСЯ ТВОИМИ. Не каждое мнение нужно выслушивать. Не каждую критику анализировать. И точно не каждому человеку нужно что-то доказывать. Твоя мама когда-то тоже думала, что если кто-то старше, то он обязательно умнее и знает лучше. А потом выросла и поняла, что иногда самая здоровая реакция на чужое мнение — просто послать его нахер и пойти наслаждаться своей прекрасной жизнью. И знаете, мамочки, что я поняла? Мы все хотим защитить своих детей от всего плохого. От обид, разочарований, несправедливости и злых людей. Но давайте примем тот факт, что на их пути все равно будут встречаться люди, которые будут пытаться обидеть, обесценить или заставить сомневаться в себе. И мы не сможем всегда быть рядом, чтобы от этого защитить. Поэтому, возможно, наша важнейшая задача — не пытаться уберечь детей от каждого плохого слова, а научить их понимать, чье мнение вообще стоит внимания. Чтобы они не искали одобрения у всех подряд, не сомневались в собственной ценности из-за чужих слов и имели тот самый внутренний стержень, который не сломает чья-то обида. Думаю, каждая мама меня поймет. Мы все хотим одного — чтобы наши дети выросли счастливыми, уверенными в себе и никогда не позволяли чужим словам определять, кем они являются», — написала Белень.

Инна Белень с дочерью instagram.com/innka_belen

Инна Белень с дочерью instagram.com/innka_belen

Инна Белень с дочерью instagram.com/innka_belen

Инна Белень с дочерью instagram.com/innka_belen

Инна Белень с дочерью instagram.com/innka_belen