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"Рот закрыла": Билоножко поведала о своем поддержании внешности в 69

Светлана Билоножко также рассказала, делала ли она уколы красоты.

Автор: Дмитрий Сыч
"Рот закрыла": Билоножко поведала о своем поддержании внешности в 69
Билоножко рекомендует каждой женщине найти профессионального косметолога
instagram svitlana_bilonozhko

Светлана Билоножко поделилась собственными правилами по уходу за внешностью. Еще народная артистка Украины ответила на слухи о пластических операциях.

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В интервью 69-летняя певица подчеркнула, что считает заботу о себе важной частью жизни. Она регулярно навещает косметолога и пользуется аппаратными косметологическими процедурами. Но, заверила исполнительница, к пластической хирургии она не прибегала.

По словам Билоножко, для поддержания хорошего вида важно знать особенности собственной кожи и доверять уход профессиональному косметологу. Среди основных процедур она назвала питание кожи и массаж лица. В то же время артистка отметила, что необходимо тщательно выбирать специалиста, который будет верно выполнять массаж и не растягивать кожу.

Отдельно Светлана рассказала об отношении к средствам для похудения. В свое время ей предлагали рекламировать популярные инъекции для уменьшения массы, однако она отказалась, поскольку сейчас не видит в этом необходимости. Певица предположила, что могла бы пересмотреть свое решение, если "вдруг станет как бочечка".

Свою форму знаменитость поддерживает благодаря режиму питания и дисциплине. Она рассказала, что обычно ест дважды в день: полноценно завтракает примерно между десятью и одиннадцатью часами утра, а в следующий раз ест с пяти до шести вечера. Перекусов публичное лицо не практикует.

"Рота закрыла и пей воду", – описала Светлана свой режим питания.

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Еще важное правило для исполнительницы – это полноценный сон. По ее словам, она пытается ложиться отдыхать до 23:00, ведь соблюдение режима считает важной составляющей заботы о внешности.

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Теги:
похудение, Билоножко

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