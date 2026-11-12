Кейт Миддлтон дала редкое интервью о восстановлении после рака

Принцесса Уэльская раскрыла детали своей реабилитации после онкологии

Автор: Коваленко Наталья

Кейт Миддлтон дала редкое интервью изданию Country Life, в котором поделилась собственным опытом борьбы с онкологическим заболеванием и рассказала, что именно помогает ей возвращаться к полноценной жизни.

44-летняя принцесса Уэльская призналась, что еще во время пребывания в больнице медики предупредили ее, что процесс реабилитации не будет простым или равномерным.

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«В больнице мне сказали, что мое выздоровление не будет линейным. Будут хорошие дни и плодные дни, и это потребует времени. Так же происходит и в природе. Она показывает нам, что периоды отдыха, размышлений и обновления так же важны, как и моменты роста», — поделилась Кэтрин.

Отвечая на вопрос о роли природы в ее восстановлении, жена принца Уильяма отметила важность восприятия болезни не только как физического вызова, но и как испытания для внутреннего состояния человека. По ее словам, именно природа дала ей ощущение безопасности и покоя, которого она инстинктивно искала.

«Природа позволила мне найти более глубокую связь между разумом, телом и духом. Она предлагает что-то уникальное: ничего от нас не требует, не осуждает и не ожидает, что мы будем играть какую-то роль. Она просто позволяет нам быть. Это действительно стало моим убежищем и местом, куда мне инстинктивно хотелось идти», — рассказала мама троих детей.

Напомним, что о борьбе с онкологией Кейт Миддлтон сообщила в начале 2024 года, после чего на длительное время отошла от публичных обязанностей для прохождения лечения. В сентябре 2024-го она объявила о завершении курса химиотерапии, а в январе 2025 года — о выходе в ремиссию. Какой именно вид рака у нее был, принцесса не разглашает.

Сейчас невестка Карла III постепенно возвращается к активной общественной деятельности: в частности, 11 ноября она посетила больницу The Chase Community Hospital в городе Бордон, где ознакомилась с работой благотворительного проекта помощи детям и семьям.