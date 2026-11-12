Пэрис Хилтон трогательно поздравила дочь Лондон с третьим днем ​​рождения

Звездная мама поделилась семейными снимками

Автор: Коваленко Наталья

Американская телезвезда и бизнесвумен Пэрис Хилтон поделилась трогательными кадрами в честь дня рождения дочери. 11 ноября девочке по имени Лондон исполнилось три года.

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В своем инстаграме светская львица опубликовала яркие фото и видео с именинницей. В подписи Пэрис призналась, что мечтала о дочери всю свою жизнь. Отдельно звезда отметила магию даты рождения дочери (11.11) и добавила, что с появлением ребенка почувствовала, будто исполнились абсолютно все ее желания.

«Сколько себя помню, я мечтала о дочери по имени Лондон — и ты оказалась даже еще более удивительной, чем я могла себе представить. Теперь я уже не представляю своей жизни без тебя. Наблюдать за тем, как ты превращаешься в такую милую и веселую девочку — это что-то действительно особенное. Ты родилась 11.11 — это мое счастливое число, и действительно кажется, что все мои желания исполнились, когда ты появилась в моей жизни. Быть твоей мамой — это самый большой подарок, и мне очень повезло наблюдать за тем, как ты растешь. Люблю тебя безгранично, моя маленькая принцесса!», — написала звездная мама под одной из публикаций.

Напомним, что Пэрис Хилтон замужем за бизнесменом Картером Реумом. У супругов есть еще сын Феникс, который старше своей сестры Лондон на 10 месяцев. Обоих детей паре родили сурогатные мамы.