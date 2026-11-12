Тышкевич и Томусяк рассказали о второй неделе родительства без помощи бабушек

Пара сняла новое видео о воспитании первенца

Автор: Коваленко Наталья

Украинские актеры Екатерина Тышкевич и Валентин Томусяк поделились с подписчиками новыми подробностями нового этапа жизни в ролях родителей. На этот раз звездная пара рассказала, как они справились с воспитанием маленького Даниэля без посторонней помощи.

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Супруги рассказали, что их сыну исполнилось ровно две недели, вторую из которых они провели «один на один с ребенком без помощи бабушек и дедушек».

«— Я очень боялась, что уедет Валика мама, и как это будет, справимся ли мы? Но на самом деле... — На самом деле оказалось не так все страшно. — Потому что это дало нам возможность еще больше включиться, погрузиться и понять, что есть только мы — мы взрослые родители, и он — малыш, поэтому... — Выстроить свои правила. Свои правила игры, свой режим. — Да, свои правила. — И у нас получилось, и неплохо. То есть мне даже понравился первый день без этой помощи. — Это не значит, что мы ее не ждем дальше. Мы ждем, ждем возвращения бабушки через неделю», — сказали в ролике новоиспеченные родители.

Супруги добавили, что они очень быстро распределили обязанности и делегировали их в зависимости от того, у кого что лучше получается. Екатерина пошутила, что с кормлением грудью вариантов не было. В то же время Валентин кормил сына из бутылочки сцеженным грудным молоком, поскольку на этой неделе они добавили такой тип кормления. По мнению Екатерины и Валентина, отъезд бабушки на самом деле сплотил их в еще более собранную команду и дал ощущение, что они действительно справятся с родительскими обязанностями.

Тышкевич также поделилась впечатлениями от недавнего похода в супермаркет, который состоялся благодаря помощи подруги с опытом бебиситтерства. «Это ощутилось как мини-отпуск. Просто мы с таким удовольствием еще не ходили по этому супермаркету и не разглядывали так все полочки».

Теперь пара лучше понимает ощущения других родителей, когда первые выходы из дома воспринимаются как «райский рай». Кроме того, молодые родители рассказали об организации совместного сна с малышом.

«Однозначно надо соблюдать правила безопасности совместного сна, и мы это делаем, однако раздельный сон нам не удавался, страдал ребенок, страдали мы. И последние два дня, когда мы приняли решение все-таки попробовать совместный с ребенком сон, это совсем другая история. Мы видим, как ему, ему нравится, он так сладенько сопит, он спит намного крепче», — объяснили они.

В конце видео актеры признались, что впереди их ждет еще один вызов, ведь Валентин вскоре отправляется на театральные гастроли по городам Украины.