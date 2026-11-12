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MamaRika устроила соблазнительную фотосессию в кожаном корсете

Певица продемонстрировала смелый образ

Автор: Коваленко Наталья
MamaRika устроила соблазнительную фотосессию в кожаном корсете
MamaRika устроила соблазнительную фотосессию в кожаном корсете instagram.com/mamarika_official

Украинская певица MamaRika поделилась на своей странице в инстаграме кадрами из новой фотосессии. Для съемки исполнительница выбрала смелый и соблазнительный образ.

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На свежих снимках MamaRika предстала в бордовом кожаном корсете и чокере от бренда Restrict, а также эффектной черной накидке с перьями от бренда Semenenko. Завершали лук высокие черные чулки на подвязках, черные прозрачные перчатки и черные босоножки на каблуках.

Под подборкой артистка указала команду, работавшую на съемке, а также добавила лаконичную англоязычную подпись с эмодзи: «Поцелуй — и все пройдет, детка».

Новая фотосессия MamaRika instagram.com/mamarika_official
Новая фотосессия MamaRika instagram.com/mamarika_official

Новая фотосессия MamaRika instagram.com/mamarika_official
Новая фотосессия MamaRika instagram.com/mamarika_official

Новая фотосессия MamaRika instagram.com/mamarika_official
Новая фотосессия MamaRika instagram.com/mamarika_official

Новая фотосессия MamaRika instagram.com/mamarika_official
Новая фотосессия MamaRika instagram.com/mamarika_official

Новая фотосессия MamaRika instagram.com/mamarika_official
Новая фотосессия MamaRika instagram.com/mamarika_official

Новая фотосессия MamaRika instagram.com/mamarika_official
Новая фотосессия MamaRika instagram.com/mamarika_official

Новая фотосессия MamaRika instagram.com/mamarika_official
Новая фотосессия MamaRika instagram.com/mamarika_official

Новая фотосессия MamaRika instagram.com/mamarika_official
Новая фотосессия MamaRika instagram.com/mamarika_official

Новая фотосессия MamaRika instagram.com/mamarika_official
Новая фотосессия MamaRika instagram.com/mamarika_official

Новая фотосессия MamaRika instagram.com/mamarika_official
Новая фотосессия MamaRika instagram.com/mamarika_official

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Теги:
фотосессии звезд, шоу-бизнес, mamarika

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