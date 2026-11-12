Звезда «Игры престолов» Николай Костер-Вальдау подробно рассказал о своей поездке в Украину

Актер дал интервью Маричке Падалко

Автор: Коваленко Наталья

Голливудский актер датского происхождения Николай Костер-Вальдау посетил Украину с гуманитарной миссией и дал большое интервью для ютуб-канала «Маричка». Во время визита актер пережил баллистическую атаку в Киеве, встретился с ветеранами, посетил отстроенную школу в Гостомеле и призвал международное сообщество активнее поддерживать украинцев перед сложной зимой.

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Звезда сериала «Игра престолов», который уже 10 лет является послом доброй воли Программы развития ООН (ПРООН) и ранее преимущественно занимался вопросами окружающей среды, признался, что хотел приехать в Украину с самого начала полномасштабного вторжения РФ. Николай вспомнил, как пытался объяснить жене важность этой поездки.

«Если честно, мне было непросто объяснить жене, почему я считаю, что должен сюда приехать. Она спросила: "А зачем ехать? Почему нельзя, скажем, через Zoom?". А мне хотелось самому это пережить. Может, отчасти это эгоистично, но между тем, что видишь в новостях, и тем, что переживаешь сам, огромная разница. Особенно, если потом должен об этом говорить. Я хотел приехать с ПРООН. Бывал с ними в других странах и знаю, когда ты на месте и снимаешь историю, она имеет большее влияние. Сейчас главное внимание к энергетической инфраструктуре. Надо, чтобы люди имели самое необходимое: воду, тепло, канализацию. И еще надо поддерживать программы для ветеранов. Их становится все больше. Им нужна помощь», — поделился знаменитость.

Находясь в Киеве, Костер-Вальдау попал под ночной обстрел баллистическими ракетами. Актер рассказал, что сначала растерялся и не пошел в укрытие, поскольку ему объяснили, что во время самой атаки бежать туда уже поздно. Но уже на следующую ночь он спустился в убежище.

«Вот вчера мы с женой долго разговаривали. Я пытался объяснить, как это — оказаться в такой ситуации, потому что я никогда не был. Кажется, это была первая или вторая ночь. До самого удара я, наверное, немного, знаете, говорил с людьми, которые здесь живут. А вы так к этому привыкли. Говорите, ну надо же спать. А когда летят ракеты, в укрытие уже не успеешь. А когда я от этого проснулся, да, было страшно. Тогда я так растерялся, пошел в укрытие на следующую ночь. Наверное, надо было и в ту, но мне сказали, когда уже началось, то поздно, не успеешь. Тяжелый был разговор. Если бы мы поменялись местами, мне тоже было бы неспокойно. Если бы она туда, где гибнут люди. Она, конечно, понимает, она меня знает. А здесь идешь по улице — красивый большой европейский город, как любой другой. Если здесь не живешь, ну легко забыть, что происходит. Думаешь, как здесь красиво. Заворачиваешь за угол — и что-то тебе напоминает. Вот сегодня я смотрел возле отеля. В городах по всему миру полно рекламы, да? И возле отеля огромный билборд. А на нем дрон с ракетами. Я такой: Интересно. Наверное, это реклама рекрутинга. Но такие вещи то и дело напоминают, это не нормально. И меня поражает, как люди здесь держатся, продолжают жить. Это очень вдохновляет», — рассказал актер.

Костер-Вальдау также поделился впечатлениями от знакомства с украинским ветераном Сергеем, который на войне потерял ноги и зрение. Недавно мужчина женился, а при поддержке ПРООН прошел курсы гончарства, открыл в себе талант к работе руками и основал собственное дело. Николай отметил, что история Сергея, который научился жить «шаг за шагом» и нашел новую цель, перекликается с судьбой его персонажа Джейме Ланнистера, который после потери руки утратил часть своей идентичности. В то же время актер обратил внимание на проблемы инклюзивности в Киеве.

«А если говорить об инфраструктуре, я спросил его, как это — ездить на кресле колесном? У него есть и протезы, но все равно непросто. Он говорит: "Вы видели киевские дороги?". Он не единственный, кто заплатил такую высокую цену и теперь должен как-то жить дальше. И есть очень простые вещи, которые могли бы облегчить ему жизнь», — добавил звездный гость.

Кроме того, Николай посетил школу в Гостомеле, которую разрушили в начале войны, а впоследствии отстроили при поддержке ООН и Европейского Союза. Несмотря на каникулы, дети собрались в укрытии школы и мастерили поделки к Хэллоуину.

«Я спрашивал, кем хотят стать, когда вырастут, чем занимаются, рады ли здесь быть. И они так радовались, меня это очень подбодрило. Потому что во дворе, на стене напротив школы, следы от пуль. А школа красивая, светлая, а дети уверенные в себе, счастливые, полные оптимизма. Хочу быть стоматологом, а я врачом, а я актером. Столько планов, поэтому это так важно. Они — будущее. Надо верить в них, верить в будущее и помочь сделать так, чтобы оно у них было. Меня подбодрило то, что родители, учителя — все вместе создали для них условия, где они могут быть детьми. Наверное, да, не везде в Украине. Есть места, где очень тяжело. Но в Гостомеле учителя так увлечены своим делом. Они проделали невероятную работу. Это чувствовалось. Ради этого мы, взрослые, и делаем то, что делаем. Мы понимаем, что подрастает новое поколение, и хотим, чтобы у него было лучшее будущее», — рассказал о визите Костер-Вальдау.