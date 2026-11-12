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Экс-участница «Холостяка-15» Мария Захватова назвала главных претенденток на финал

Кому гимнастка прогнозирует финал

Автор: Коваленко Наталья
Экс-участница «Холостяка-15» Мария Захватова назвала главных претенденток на финал
Экс-участница «Холостяка-15» Мария Захватова назвала главных претенденток на финал instagram.com/zakhvatova_mari

Бывшая участница 15-го сезона проекта «Холостяк» Мария Захватова спрогнозировала, кто из девушек дойдет до финала. Имена главных претенденток на сердце баскетболиста Вячеслава Кравцова гимнастка озвучила в интервью для проекта РБК-Украина Styler.

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По мнению Марии, самые высокие шансы побороться за кольцо в финальном выпуске имеют Кристина Горняк и Лия Янголенко. В то же время Захватова призналась, что больше всего болела за бывшую баскетболистку Екатерину Петренко, которая уже покинула проект. По словам Марии, Екатерина выделялась среди других участниц своей искренностью и настоящим желанием построить семью.

Кристина Горняк и Лия Янголенко instagram.com/holostyakstb
Кристина Горняк и Лия Янголенко instagram.com/holostyakstb

«Я думаю, что это Кристина Горняк и Лия Янголенко. Лия просто хочет замуж выйти. Я бы хотела, чтобы вообще Катя победила. Ну, по росту ему подходит. Точно! И она такая искренняя, хорошая девушка, которая очень много пострадала. И точно пришла за отношениями», — поделилась Мария.

Екатерина Петренко instagram.com/holostyakstb
Екатерина Петренко instagram.com/holostyakstb

Напомним, что ранее в сети активно обсуждали другую версию финала, озвученную блогером Богданом Беспаловым. Он уверял, что победительницей сезона станет Любовь Конате, а другой финалисткой будет Татьяна Бевз.

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Теги:
Холостяк, шоу-бизнес

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