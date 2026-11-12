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Бедняков рассекретил, почему трижды отказывался от участия в «Танцах со звездами»

Шоумен признался, как реагировал на приглашение в шоу

Автор: Коваленко Наталья
Бедняков рассекретил, почему трижды отказывался от участия в «Танцах со звездами»
Бедняков рассекретил, почему трижды отказывался от участия в «Танцах со звездами» instagram.com/biedniakov

Популярный украинский телеведущий и актер Андрей Бедняков рассказал, что ему трижды предлагали выйти на паркет шоу «Танцы со звездами», однако каждый раз он отвечал продюсерам категорическим отказом.

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На собственном ютуб-шоу «Где ложь?» шоумен признался, что отказывался от съемок не из-за опасения танцевать перед большой аудиторией и получения низких баллов от судей. По словам Беднякова, причиной стал сам подход команды проекта, которая пыталась привлечь его в шоу.

Ведущий отметил, что организаторы пытались подать приглашение на проект как большую услугу лично для него, хотя сам Андрей не испытывал потребности в такой медийности.

«Меня звали трижды. Я не боялся. Просто не хочу об этом говорить здесь, сейчас, но тот подход, который там был у тех людей, которые занимались танцами, которые пытались меня убедить, что это мне нужно, а не им нужно. Извините. Нет», — объяснил Бедняков.

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Теги:
Танцы со Звездами, шоу-бизнес, Андрей Бедняков

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