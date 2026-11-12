Netflix показал трейлер финального 6-го сезона «Эмили в Париже»: дата премьеры

Когда выйдут последние серии

Автор: Коваленко Наталья

Стриминговый сервис Netflix официально представил тизер-трейлер шестого сезона «Эмили в Париже», который станет финальным. Заключительная глава истории Эмили Купер в исполнении Лили Коллинз будет состоять из 10 эпизодов, которые выйдут на платформе 24 декабря 2026 года.

Читай также: Ариана Гранде впервые вышла на красную дорожку со своим бойфрендом Рики Альваресом

В новых сериях популярной комедийно-романтической мелодрамы персонажей ждут солнечная Греция, роскошное Монако, а также возвращение в родной Париж.

В тизере видно, как во время поездки в Грецию Эмили неожиданно сталкивается со своей давней любовью — шеф-поваром Габриэлем (Лукас Браво).

К своим ролям в шестом сезоне также вернутся: Эшли Парк (Минди Чен), Филиппин Леруа-Больё (Сильви Грато), Люсьен Лависконт (Алфи), Сэмюэл Арнольд (Жюльен) и Бруно Гуэри (Люк).

Стоит отметить, что в кадре появился наряд от украинского бренда Armory. В тизере подруга Эмили, певица Минди Чен, приходит на одну из вечеринок в эффектном корсете от дизайнера Кэтрин Алексы, стоимость которого составляет около 720 долларов.

«Написала просто в инсту Минди (Эшли), она ответила через месяц, но и за это спасибо. Неожиданно дала контакты стилиста, я отправила ему в Лос-Анджелес», — поделилась историей сотрудничества дизайнер в соцсетях.

Корсет украинки в сериале «Эмили в Париже» threads.com/@ketrin_aleksa

Корсет украинки в сериале «Эмили в Париже» threads.com/@ketrin_aleksa

Напомним, это уже не первое появление вещей украинских дизайнеров в культовом проекте. Ранее героини сериала появлялись в кадре в головных уборах от Руслана Багинского.