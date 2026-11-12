Ариана Гранде впервые вышла на красную дорожку со своим бойфрендом Рики Альваресом

Пара возобновила отношения спустя 10 лет после расставания

Автор: Коваленко Наталья

Американская певица и актриса Ариана Гранде впервые официально вышла в свет вместе со своим возлюбленным — бывшим танцором ее балета Рики Альваресом. Пара дебютировала на красной дорожке премьеры комедии «Знакомство с Факерами 3», которая состоялась в нью-йоркском театре Beacon Theatre.

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33-летняя артистка выбрала для выхода полосатое платье в белых и серых оттенках с цветочными элементами. Звезда дополнила образ своим фирменным высоким хвостом с белым бантом. 35-летний Альварес появился в черном пиджаке, белой рубашке и джинсах. Влюбленные не скрывали чувств перед камерами: обнимались, нежно перешептывались и улыбались друг другу.

Ариана Гранде и Рики Альварес Getty Images

Ариана Гранде и Рики Альварес Getty Images

Для пары это первый совместный выход на красную дорожку, несмотря на давнюю историю отношений. Ариана и Рики познакомились еще во время тура певицы Honeymoon Tour и встречались с апреля 2015-го по июль 2016 года.

Ариана Гранде и Рики Альварес Getty Images

Слухи о воссоединении бывших вспыхнули летом этого года, когда их заметили на свидании в Остине, а уже в августе Гранде официально подтвердила роман серией совместных фото в инстаграме.

В новой ленте «Знакомство с Факерами 3», которая выйдет в прокат 25 ноября, Ариана сыграла невесту сына Грега Факера (Бен Стиллер) Оливию Джонс, которой придется пройти проверку строгого дедушки в исполнении Роберта Де Ниро.