Львовский роддом отреагировал на обвинение мужа Ирины Федишин

Ранее Виталий Човник раскрыл имена врачей, из-за которых его жена потеряла ребенка и сама едва не умерла

Автор: Коваленко Наталья

Львовская больница Святой Анны официально отреагировала на громкие обвинения со стороны продюсера и мужа певицы Ирины Федишин — Виталия Човника. В октябре супруги пережили трагедию: на 35-й неделе беременности умерла их нерожденная дочь, после чего сама артистка из-за тяжелых осложнений потеряла возможность иметь детей.

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После проверок Министерства здравоохранения и внутренних заседаний медучреждение опубликовало заявление относительно кадровых изменений. В публикации больницы в инстаграме отмечается, что в оказании помощи Ирине Федишин принимали участие два врача.

Ольга Коваль, которая осматривала артистку дома перед госпитализацией и делала ей операцию, уже не работает в учреждении. В то же время в роддоме отмечают, что ее действия еще должны получить окончательную оценку специалистов. По словам Човника, врач сама покинула медучреждение, заявив в палате, что совершила ошибку.

Врач Кристина Мельник, которая вела беременность певицы, на данный момент отстранена от оказания медицинской помощи пациенткам на период расследования.

Администрация больницы пообещала внедрить ряд изменений после проверок Минздрава: организовать круглосуточное УЗИ, обновить медицинское оборудование, пересмотреть транспортировку пациенток, провести дополнительное обучение персонала по распознаванию неотложных состояний и привлечь независимых экспертов по акушерству.

Ранее Човник публично указал на множество противоречий в позиции руководства и в документах выписки. Кроме того, он сообщил о выявленных комиссией Минздрава 7 серьезных нарушениях: ненадлежащая оценка рисков во время беременности, отсутствие должного наблюдения за Ириной после госпитализации, существенное опоздание проведения УЗИ, ненадлежащее определение и документирование объема кровопотери, неправильная тактика переливания крови и ее компонентов, несвоевременная экстренная медицинская помощь, в частности запоздалая диагностика отслойки плаценты, нарушения в ведении медицинской документации. Комиссия Минздрава официально установила, что медицинская помощь Ирине не соответствовала стандартам и протоколам.

Семья подчеркивает, что стремится не к мести, а к установлению полной правды и реальной ответственности ради безопасности других пациенток.