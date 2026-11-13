5 рекомендаций, как сохранить мужское здоровье как можно дольше

Автор: Сайко Леся

Мы привыкли думать, что мужское здоровье – это упругие мышцы, физическая сила и стойкость. На самом деле это также сексуальное благополучие, уровень энергии, гормональный баланс и общее самочувствие. Большинство мужчин обращаются к врачам только тогда, когда испытывают нестерпимый дискомфорт и боль. Для того чтобы привлечь внимание к важности мужского здоровья, бренд анатомического мужского белья Man's Set и бренд уходной косметики Arederma создали спецпроект "О чем говорят взрослые" - подкаст с урологом Александром Наумчуком и гинекологом Наталией Наумчук.

В рамках коллаборации Man's Set x Arederma бренды еженедельно в течение ноября разыгрывают чекапы у Дила в своих соцсетях. Кажется, что это действительно хорошая возможность наконец-то обратить внимание на свое здоровье, не правда ли?

Рассмотрим пять важных рекомендаций, которые помогут сохранить мужское здоровье и активность десятилетия.

1. Поддерживайте правильный температурный режим

Для поддержки репродуктивной мужской функции следует обратить внимание на белье, которое вы носите. Ведь для потенции и выработки тестостерона важно не перегревать половые органы и не сковывать движения, не натирать и не давить. Обратите внимание на анатомическое мужское белье – обычно производители разрабатывают дизайн таким образом, чтобы поддерживать половые органы в естественном положении. Man’s Set предлагает специальную запатентованную конструкцию с отдельным карманом, что помогает половым органам не касаться ног и предотвращать потливость. А значит – неприятный запах и риск развития бактерий на поверхности белья.

2. Регулярно проходите медицинское обследование

Профилактические осмотры помогают выявить потенциальные проблемы со здоровьем еще до появления выраженных симптомов. Это особенно важно для мужчин после 40 лет, когда риск некоторых заболеваний постепенно растет.

В зависимости от возраста, наследственности и индивидуальных факторов риска врач может рекомендовать проверить контроль АД, уровня холестерина и глюкозы в крови, уровня тестостерона, риск сердечно-сосудистых заболеваний, необходимость обследования предстательной железы, а также получить консультацию уролога при наличии жалоб или соответствующих факторов риска.

Не все обследования нужно проходить каждый год. Например, решение по анализу ПСА (простат-специфического антигена) следует принимать индивидуально вместе с врачом, учитывая возраст, семейный анамнез и возможные преимущества и риски тестирования.

Не откладывайте визит к специалисту, если заметили проблемы с мочеиспусканием, стойкое снижение либидо, нарушение эрекции, непонятную усталость или другие изменения в самочувствии.

3. Контролируйте уровень стресса и соблюдайте режим сна

"Когда есть стресс – никакой секс организма вообще не нужен. Никакой эрекции не будет", – говорит уролог Александр Наумчук в подкасте "О чем говорят взрослые".

Хронический стресс подкашивает не только ваше настроение, но и ваше физическое здоровье. Постоянное нервное напряжение может способствовать повышению АД, ухудшению сна, снижению либидо и проблемам с концентрацией внимания.

Старайтесь спать не менее 8 часов в сутки, ложитесь и просыпайтесь в одно и то же время.

4. Выбирайте специальные средства для интимной гигиены

Интимная гигиена – это не только вопрос чистоты, но и забота о здоровье. Мужская интимная зона часто подвергается воздействию пота, трения, тесного белья и повышенной влажности. Поэтому важно не просто очищать кожу, но и не нарушать ее защитный природный барьер. Попробуйте гель для душа и интимной гигиены Arederma с пробиотиками из лимитированного бьюти набора для мужчин Man's Set x Arederma.

5. Будьте физически активными

Регулярный спорт поддерживает всеобщее и психическое здоровье организма, а также влияет на качество сна, уровень жизненной энергии и сексуальную функцию. Врачи рекомендуют уделять 300 минут в неделю быстрой ходьбе, плаванию или велосипеду. Запланируйте силовые тренировки дважды в неделю. Ходите побольше пешком и, если приходится долго проводить время сидя, делайте короткие перерывы.