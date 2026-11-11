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Охранник Рэдклиффа привлек больше внимания, чем звезда Гарри Поттера

Дэниела Рэдклиффа затмил высокий и мускулистый бодигард.

Автор: Дмитрий Сыч
Охранник Рэдклиффа привлек больше внимания, чем звезда Гарри Поттера
Кое-кто из комментаторов видео отметил, что хотел бы сфотографироваться с бодигардом, а не Рэдклиффом
facebook Girlfromjerseycity

Дэниел Рэдклифф, известный по роли Гарри Поттера, неожиданно оказался в тени собственного телохранителя. После появления актера на премьере фильма Steps в Нью-Йорке взгляды пользователей соцсетей были прикованы совсем не к знаменитости, а к сопровождавшему его мужчине.

Пока Рэдклифф уделял время поклонникам, общался с ними и раздавал автографы, его охранник находился рядом. Облик бодигарда привлек особое внимание публики. Несколько секунд видео оказалось достаточно, чтобы он стал новым объектом восхищения.

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Фейсбучники обратили внимание на светлые волосы с легкой сединой, аккуратную прическу, привлекательные черты лица и спортивное телосложение телохранителя. Для выхода на публику он выбрал сдержанную одежду: темно-синие классические брюки и белый свитер, подчеркивавший его мышцы.

facebook Girlfromjerseycity

facebook Girlfromjerseycity

facebook Girlfromjerseycity

Видео с охранником быстро обрело популярность в соцсетях. Авторы отзывов поделились впечатлениями и пошутили, что пришли посмотреть совсем не на исполнителя роли Гарри Поттера. Некоторые пользователи отметили, что предпочли бы сфотографироваться именно с его сопровождающим.

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Среди реакций случались и заявления о том, что столь привлекательному мужчине самому нужен телохранитель. Один из комментаторов считает, что Рэдклифф рядом с лицом на видео выглядит школьником, которого отец привез на учебу.

Другие пользователи пошли еще дальше, предположив, что охранник мог бы построить успешную карьеру в Голливуде. Некоторые написали, что сначала даже восприняли бодигарда как известного актера. 

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Теги:
фото, Телохранитель, Дэниел Рэдклифф, актер

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