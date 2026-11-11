АфишаАфиша
Русский Українська

Саша Бо в кружевном белье и кожаной мини-юбке снялась в комнате

Александра Тарнавская напомнила о себе подписчикам откровенным видео.

Автор: Дмитрий Сыч
Саша Бо в кружевном белье и кожаной мини-юбке снялась в комнате
Позировала Бо в Ивано-Франковске
instagram sashaabo

Саша Бо, настоящее имя которой Александра Тарнавская, поделилась с подписчиками новым соблазнительным видео. В роскошном интерьере она показала свою фигуру и подчеркнула женственные формы.

Читай также: Кацурина в нижнем белье показала процедуру от тревожности

Для съемки завсегдатайша соцсети выбрала черный кружевной комплект белья и колготки такого же цвета. Сначала Александра сняла бигуди, а потом начала подбирать наряды, танцуя перед зеркалом. В ролике она также позировала на диване и демонстрировала разные образы.

Блогерша регулярно публикует пикантный контент. Недавно она показывала фигуру в купальнике во время отдыха в Буковеле, позировала топлес на пляже Майорки и примеряла платье в стиле 90-х.

К откровенным фотосессиям Саша иногда приобщает и своего супруга – стоматолога Платона Тарнавского. Вместе они воспитывают дочь Веру, которой скоро исполнится три года.

От предыдущего брака с блогером Игорем Пустовитом у Тарнавской также два сына – 10-летний Данило и 8-летний Евгений.

Читай также: Сопонару станцевала в нижнем белье и обратилась к хейтерам

Ранее Александра сообщала, что сделала подтяжку лица. По словам блогерши, период восстановления после операции показался для нее сложным.

Читайте нас в Google.News
Теги:
фото, нижнее белье, женское белье, блогерша, саша бо

Статьи по теме

Охранник Рэдклиффа привлек больше внимания, чем звезда Гарри Поттера
Охранник Рэдклиффа привлек больше внимания, чем звезда Гарри Поттера
Подкопаева показала и поздравила с 20-летием дочь, которая живет в США
Подкопаева показала и поздравила с 20-летием дочь, которая живет в США
Женя Кот переживает потерю в семье
Женя Кот переживает потерю в семье
Усик с женой показали свои объятия в вечернем Риме
Усик с женой показали свои объятия в вечернем Риме
Фреймут выложила редкое фото с матерью и сестрой
Фреймут выложила редкое фото с матерью и сестрой
Фреймут выставила томные фото, снявшись на полу у шкафа
Фреймут выставила томные фото, снявшись на полу у шкафа

Личность дня

Лучшие фильмы с Аленом Делоном, которому мог исполниться 91 год

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK