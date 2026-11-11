Саша Бо в кружевном белье и кожаной мини-юбке снялась в комнате

Александра Тарнавская напомнила о себе подписчикам откровенным видео.

Саша Бо, настоящее имя которой Александра Тарнавская, поделилась с подписчиками новым соблазнительным видео. В роскошном интерьере она показала свою фигуру и подчеркнула женственные формы.

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Для съемки завсегдатайша соцсети выбрала черный кружевной комплект белья и колготки такого же цвета. Сначала Александра сняла бигуди, а потом начала подбирать наряды, танцуя перед зеркалом. В ролике она также позировала на диване и демонстрировала разные образы.

Блогерша регулярно публикует пикантный контент. Недавно она показывала фигуру в купальнике во время отдыха в Буковеле, позировала топлес на пляже Майорки и примеряла платье в стиле 90-х.

К откровенным фотосессиям Саша иногда приобщает и своего супруга – стоматолога Платона Тарнавского. Вместе они воспитывают дочь Веру, которой скоро исполнится три года.

От предыдущего брака с блогером Игорем Пустовитом у Тарнавской также два сына – 10-летний Данило и 8-летний Евгений.

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Ранее Александра сообщала, что сделала подтяжку лица. По словам блогерши, период восстановления после операции показался для нее сложным.