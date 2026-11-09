Сын Шварценеггера попал в пятерку лучших бодибилдеров в начале карьеры

Джозеф Баэн поделился видеозаписью своего выступления.

Джозеф Баэна – внебрачный сын голливудского актера и легенды бодибилдинга Арнольда Шварценеггера – занял пятое место на соревнованиях INBA PNBA Pro/Am World Cup. Турнир прошел 7 ноября в городе Эль-Сегундо, штат Калифорния. 29-летний спортсмен выступил в категории Classic Physique Open.

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Этот конкурс стал для Джозефа профессиональным дебютом в Professional Natural Bodybuilding Association и его третьим в общем выступлением на бодибилдерской сцене. После соревнований, он опубликовал в инстаграме видеозапись своего номера и поделился впечатлениями от результата.

Баэна отметил, что по сравнению с предыдущим турниром в апреле ему удалось улучшить свою форму. Спортсмен доволен проделанной работой и уже понимает, над чем нужно поработать для дальнейшего прогресса.

К выступлению Джозеф готовился самостоятельно без помощи персонального тренера. В то же время он получил советы и поддержку от близких. Своей главной задачей на турнире сын актера определил попадание в пятерку лучших, поэтому достигнутым результатом остался доволен.

instagram joebaena

instagram joebaena

instagram joebaena

instagram joebaena

instagram joebaena

instagram joebaena

instagram joebaena

instagram joebaena

instagram joebaena

instagram joebaena

Увлечение бодибилдингом у Баэны появилось еще во время учебы в колледже. По его словам, интерес к силовым тренировкам возник после отцовского подарка – энциклопедии, посвященной этому виду спорта. Впоследствии Джозеф стал уделять внимание тренировкам и правильному питанию.

Арнольд Шварценеггер также поддерживает спортивные стремления сына. Раньше актер даже появлялся с ним в тренажерном зале и помогал на занятиях. Во время бодибилдерского дебюта в марте 2026 года Джозеф завоевал сразу три золотые медали.

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К слову, о существовании внебрачного сына Шварценеггера стало известно не сразу. Джозеф родился во время романа актера с бывшей домашней работницей. Эта история стала причиной развода Арнольда с Марией Шрайвер. Баэна не появляется на светских мероприятиях вместе с другими детьми знаменитого отца.