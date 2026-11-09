Беспалов «слил» имена финалисток «Холостяка-15»

Блогер-сплетник раскрыл победительницу шоу

Автор: Коваленко Наталья

Богдан Беспалов опубликовал инсайдерскую информацию относительно финала 15-го сезона проекта «Холостяк». В новом видео на своем ютуб-канале блогер-сплетник раскрыл имена двух девушек, из которых главный герой шоу, баскетболист Вячеслав Кравцов, будет выбирать победительницу.

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По данным Беспалова, в финальном эпизоде «Холостяка-15» будут бороться 35-летний психолог Любовь Конате и 32-летний маркетолог Татьяна Бевз. Богдан утверждает, что заветное кольцо получит Любовь.

Конате и Кравцов знакомы давно через общие связи (женщина ранее была замужем за баскетболистом). По словам Беспалова, Любовь пришла на шоу по личной договоренности с самим «Холостяком» ради взаимного пиара.

«Он понимал, что нужно выбрать победительницу, с которой можно будет засветиться в медиапространстве. В итоге каждый из них получит свое: он — медийность, ну и, конечно, Любочка тоже получит свою выгоду для собственной медиастратегии», — заявил Беспалов.

Что касается Татьяны Бевз, то блогер пророчит ей роль «драма-квин» сезона, подчеркивая, что девушка по-настоящему влюбилась в Вячеслава, тогда как он воспринимал ее эмоции с иронией.

«Самое грустное и одновременно самое смешное в этой истории то, что впереди нас ждут ее истерики, слезы и скандалы. Все потому, что она по-настоящему влюбилась в Кравцова, а он просто с этого всего рофлил», — добавил Богдан.

Дополнительным подтверждением слухов стали сообщения очевидцев в соцсетях: подписчики заметили съемочную группу «Холостяка» в родном городе Любови — Изяславе. По правилам проекта, знакомство с родителями участниц происходит в 9-м выпуске, когда на проекте остаются четыре девушки.

Стоит отметить, что финал «Холостяка-15» выйдет на СТБ в преддверии Нового года. На данный момент на шоу еще остается десять участниц.