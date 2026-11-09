Супермодель поздравила Хоакина Валенте с 39-летием

Автор: Коваленко Наталья

Жизель Бюндхен поделилась редким селфи с любимым, младше ее на 7 лет

Всемирно известная бразильская супермодель Жизель Бюндхен публично поздравила с 39-летием своего нынешнего партнера, инструктора по джиу-джитсу Хоакина Валенте.

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46-летняя звезда подиумов поделилась редким совместным селфи с любимым в инстаграм-сториз и добавила трогательное признание на португальском языке. На фото Жизель позирует в желтом сетчатом топе, а ее возлюбленный — в зеленой рубашке.

«Сегодня родился великий мужчина, Хоакин Валенте. Как же я счастлива! Я так сильно тебя люблю!», — эмоционально подписала кадр супермодель.

Жизель и Хоакин много лет были просто друзьями и тренировались вместе, однако в июне 2023 года между ними вспыхнул роман.

В феврале 2025 года у пары родился общий сын. Имя малыша родители до сих пор держат в тайне, рассекретив лишь второе имя — Ривер. В декабре 2025 года Бюндхен и Валенте тайно поженились во время камерной церемонии в кругу самых близких.

Напомним, что супермодель также воспитывает двоих старших детей от брака со звездой американского футбола Томом Брэди — 16-летнего Бенджамина и 13-летнюю Вивиан. С бывшим мужем Жизель окончательно развелась осенью 2022 года.