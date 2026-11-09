Звезда «Домика на счастье» Буйновская со слезами сообщила о мобилизации мужа

Актер Егор Козлов стал военнослужащим

Автор: Коваленко Наталья

Украинская актриса Юлия Буйновская впервые рассказала о мобилизации своего мужа, актера Егора Козлова. Во время интервью журналистке Алине Доротюк 26-летняя звезда сериалов «Домик на счастье» и «Парочка следователей» не смогла сдержать слез, признавшись, что очень волнуется за 30-летнего возлюбленного. Страх перед службой Егора добавляет тот факт, что папа Юлии также является военнослужащим и уже получил серьезные ранения на фронте.

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«Егор теперь военный. Очень сильно боялась этого. У него свое мнение по этому поводу, у меня свое. Мы все понимали, просто ждали своего времени. Мне не хотелось этого. Извините, я знаю, что это болезненная тема для всех. Просто это лично моя болезненная тема, связанная с папой», — откровенно поделилась актриса.

Как выяснилось, Козлова мобилизовали представители ТЦК сразу после того, как с него сняли официальное бронирование. Это произошло, когда актер возвращался домой. На данный момент он находится в рядах ВСУ уже два месяца. Юлия вспомнила, как в первые дни постоянно ездила в распределительный центр, пытаясь создать мужу комфортные условия.

«Там находился распределительный центр, куда я наведывалась очень часто... А я пирожок испекла, подушку привезла и говорю: "Можно передать?". Егор говорит: "Юля, не надо, тут люди вообще спят в пыли и грязи". А я же жена, хочу сделать мужу комфорт», — вспоминает звезда.

Буйновская признается, что ей тяжело дается одиночество после 6,5 лет совместной жизни, ведь раньше супруги делили все обязанности пополам. Тем не менее актриса гордится любимым и верит, что его ум и способности обязательно принесут пользу стране.