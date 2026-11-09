Маремуха показала, как изменилось ее лицо спустя полгода после пластики

Блогерша избавилась от второго подбородка

Автор: Коваленко Наталья

Украинская модель и актриса Виктория Маремуха опубликовала видео, где поделилась опытом пластической операции. Блогерша еще в мае сообщила о хирургическом вмешательстве, а теперь показала, как изменилась за полгода.

Читай также: Денисенко на премьере моноспектакля впервые рассказала о домогательствах в детстве

В ролике Маремуха рассказала, что долгое время боролась со вторым подбородком, который достался ей генетически от бабушки, и никакие аппаратные процедуры не помогали. По ее словам, проблему особенно замечали зрители во время спектаклей, а режиссер на крупных планах мог даже кричать «Вика, подбородок!».

В итоге после совета косметолога Виктория решилась на липоскульптурирование подбородка. Она отмечает, что сейчас результат ее полностью удовлетворяет: ровная линия подчеркивает красоту, визуально омолаживает лицо, а друзья и знакомые часто не верят, что ей 37 лет. Теперь, как признается актриса, ей больше не нужно прятать подбородок или слышать замечания на съемках.

Виктория Маремуха сделала пластику подбородка instagram.com/vicky_mare

Виктория Маремуха сделала пластику подбородка instagram.com/vicky_mare

«Когда я просматриваю, например, старые фото-видео. Я такая: "Неужели у меня был такой подбородок?". Я забыла вообще, что у меня была операция и мне кажется, что у меня всегда был такой красивый ровный подбородок. Большинство моих друзей, они видят, и они говорят: "Блин, классный результат. Молодец, что ты сделала, что ты не откладывала это, или не запретила себе". Липоскульптурирование подбородка — это красота. Я и так себя считаю красивой, а оно дарит еще больше, и раскрывает эту красоту, подчеркивает ее, ровная вот эта линия. Омолаживает. Часто мне приятно, когда я говорю, что мне 37 лет, никто не верит. Теперь мне не нужно прятать подбородок. Маремуха подбородок, теперь мне никто это не будет кричать на съемках», — поделилась впечатлениями от операции звезда.