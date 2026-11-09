Денисенко на премьере моноспектакля впервые рассказала о домогательствах в детстве

Актриса призналась, как стала жертвой домогательств

Автор: Коваленко Наталья

Известная украинская актриса Наталка Денисенко впервые публично рассказала об ужасном опыте сексуальных домогательств, который она пережила в детстве. Неприятными воспоминаниями звезда поделилась во время премьеры поэтического моноспектакля «О чем молчит женщина?», которая состоялась в Киеве в Доме офицеров ВСУ.

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«В подъезде на лестнице меня схватил дядя. Он тогда мне зажал вот так рот рукой и стал об меня тереться. Стал тереться, а потом схватил крепче и стал нести куда-то наверх, я очень испугалась. Я стала сопротивляться, кусаться, мне это было неприятно, я кричала, вырвалась и убежала», — эмоционально поделилась актриса со сцены.

По словам Денисенко, когда она прибежала домой, то смогла лишь растерянно сказать маме, что ее напугал незнакомец, так как в детстве интимные темы в семье обсуждались не так открыто. Актриса также добавила, что с подобным опытом столкнулась и ее сестра.