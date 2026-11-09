Жена Ткача поздравила его в 43-летие прямо в машине и сняла это на видео
Виктория Ткач спела и закричала по случаю дня рождения своего благоверного.
Юрий Ткач – украинский комик и шоумен – 9 ноября отмечает 43-й день рождения. По случаю праздника жена артиста Виктория подготовила для него необычное поздравление, запев о своих чувствах прямо из окна автомобиля.
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Забавным видео женщина поделилась в блоге. Она громко исполнила для именинника песню о любви и посвятила ему трогательные слова. Спутница заверила мужа, что он – ее, что любит его и что всегда будет рядом.
Эмоциональное поздравление, очевидно, услышали не только Юрий, но и другие участники дорожного движения, невольно ставшие свидетелями праздничной затеи.
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Супруги вместе воспитывают 12-летнюю дочь Лизу. История любви Юрия и Виктории началась еще в юности, когда нынешней жене было 16 лет.