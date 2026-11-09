Усик с женой показали свои объятия в вечернем Риме

Александр и Екатерина Усики сняли свою прогулку по столице Италии.

Александр Усик с женой Екатериной насладились совместной прогулкой по вечернему Риму. Супруги сделали серию романтических фотографий, которыми избранница боксера поделилась в инстаграме.

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Для фотосессии пара избрала атмосферные улицы итальянской столицы. На фоне вечерних огней Екатерина нежно прижалась к мужу, а Александр обнял ее.

Для выхода Екатерина выбрала просторный тренч цвета кемел, дополнив образ небольшой черной сумкой через плечо. Ее благоверный предпочел комфортный повседневный наряд – светлый свободный свитшот и темные брюки.

instagram usyk_kate1505

instagram usyk_kate1505

instagram usyk_kate1505

instagram usyk_kate1505

instagram usyk_kate1505

instagram usyk_kate1505

instagram usyk_kate1505

instagram usyk_kate1505

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Усики часто показываются на совместных снимках из разных стран. Однажды они, например, снялись в Испании.