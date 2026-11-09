Победительница «Холостяка-12» уезжает на запад страны

Автор: Коваленко Наталья

Лозовицкая после объявления о беременности сообщила о переезде из Киева instagram.com/kateryna_lozovytska

Победительница 12-го сезона романтического шоу «Холостяк» Екатерина Лозовицкая, которая недавно объявила об ожидании первенца, вынуждена временно покинуть столицу. Вместе с мужем, певицей и бывшим участником «Голоса страны» Гидаятом Сеидовым (GEED), модель решила перебраться на запал Украины.

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Главной причиной такого шага стала забота о безопасности будущего ребенка и собственный эмоциональный покой в период беременности. Звезда призналась в инстаграм-сториз, что это решение далось ей крайне тяжело, ведь Киев давно стал для нее самым родным городом.

«Мы уезжаем из Киева. Из-за моей беременности решили найти более безопасное место на ближайшее время. Это очень грустное для меня событие. Но на время решили переехать на западную Украину. Мне грустно и тревожно. Это очень тяжело, ведь я люблю Киев всем сердцем. Знаю, что это правильное решение, но надеюсь, что наш переезд временный», — поделилась Екатерина.

Процесс переезда уже активно продолжается. Часть личных вещей супруги отправили почтой, а остальное загрузили в автомобиль.

Лозовицкая не скрывает, что постоянная смена места жительства ее изнуряет, а из-за беременности она стала еще более сентиментальной и уязвимой.

«Честно, не знаю, что чувствую. Какая это уже по счету переезд… Переезды бесконечные, хочу плакать. Но я правда стала очень сентиментальной», — поделилась блогерша.