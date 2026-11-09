Воржева рассказала о травле на «Фабрике звезд» и конфликтах с Ефросининой

Певица вспомнила неприятный инцидент с ведущей

Автор: Коваленко Наталья

Певица Татьяна Воржева, которая сейчас проживает в Германии, в интервью для ютуб-канала Rostyslove Production вспомнила свое участие в «Фабрике звезд-3» и скандалы, сопровождавшие шоу.

По ее словам, продюсеры и психологи шоу намеренно создавали напряженную атмосферу, подкидая конфликты между участниками, находившимися в закрытом помещении. Певица отметила, что долгое время даже не хотела пересматривать эпизоды из-за шока от того, как ее изображали на экране. Особое внимание она обратила на ситуацию в грин-руме с участием телеведущей Маши Ефросининой.

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«Я сейчас смотрела много разборов третьей нашей Фабрики, и действительно увидела вот моменты, которые я уже давно забыла, Маша в грин-руме меня спрашивает: "Таня, вот все фабриканты что-то плохое о тебе написали, чем ты им не нравишься? И ты должна сейчас угадать, кто именно это написал". И действительно, эта девушка, которая разбирала, она сказала: "Ну, вы считаете это нормальным вообще? Вы же взрослые люди, что вы делаете? Это, ну, молодая участница, что у вас, не, что с вами не так?". И действительно, у меня тоже вопрос такой, я так посмотрела, Господи, если бы я была взрослым телеведущим в тот момент, наверное, я бы отказалась от того, ну, чтобы в этом принимать участие, потому что это уже слишком», — вспомнила Татьяна.

Певица добавила, что подобные вещи уже «за рамками морали и культуры». Она призналась, что хотела бы встретиться с Машей, чтобы та попросила у нее прощения. По мнению артистки, после этого можно было бы окончательно оставить в прошлом неприятные воспоминания о шоу и закрыть гештальт.

«Ну шоу, все хорошо, но это уже как-то за рамками морали. И Маша почему-то не отказалась. Вот, интересно, почему? Я была бы рада ее встретить, чтобы она сказала: "Таня, действительно, ну, вспомнила бы". Для меня был бы закрытый гештальт, если бы она вспомнила и сказала, что действительно это было что-то слишком, там, извиняй, потому что это уже за рамками культуры. На этом можно гештальт закрыть», — сказала она.

В то же время Воржева подчеркнула, что со временем большинство коллег извинились перед ней, осознав, что их использовали для раздувания скандалов. В частности, она упомянула разговоры с MamaRika, слезы и извинения от Сабрины, а также сохранение теплых отношений и контактов после проекта со Стасом Шуринсом, Ирой Христининой и Матиасом.

Тем не менее певица выразила удивление из-за недавних комментариев Саши Борисенко в одном из подкастов, где он говорил, что Воржева всех «бесила». Татьяна призналась, что ей было это неприятно слышать, и добавила, что взрослые люди должны были уже переосмыслить те события 17-летней давности.