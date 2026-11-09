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Тимберлейк вышел на подиум с сыновьями и 7-летней племянницей

Звездная семья появилась на благотворительном показе

Автор: Коваленко Наталья
Тимберлейк вышел на подиум с сыновьями и 7-летней племянницей
Тимберлейк вышел на подиум с сыновьями и 7-летней племянницей
Getty Images
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Теги:
Джастин Тимберлейк, шоу-бизнес, дети звезд

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