Участница «МастерШеф-16» Кузнецова ответила на подозрение в мошенничестве на 250 тысяч грн

Военнослужащая впервые прокомментировала обвинения в уклонении от службы

Автор: Коваленко Наталья

Участница шестнадцатого сезона кулинарного шоу «МастерШеф» и старший лейтенант ВСУ Виктория Кузнецова впервые публично прокомментировала громкое уголовное производство против нее. Правоохранители подозревают военнослужащую в уклонении от службы и мошенничестве на сумму около 250 тысяч гривен.

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На своей странице в инстаграме в разделе сториз офицер резко отреагировала на обвинения, заявив, что ничего преступного не совершала, а участие в шоу было воплощением ее давней мечты.

«Я просто хочу доказать, что я ничего плохого не сделала и ничего в этой стране не украла. Да, я всю жизнь мечтала о "МастерШеф", да, я пошла туда и теперь за это на меня спустили всех собак. Интересно, что же такое значительное вы прикрываете?», — заявила Кузнецова.

По данным Государственного бюро расследований, дело касается событий с апреля по август 2025 года, когда военнослужащая официально находилась на стационарном лечении. Однако следствие выяснило, что в это время она путешествовала по стране (была в Киеве, Харькове и в Одесской области) и принимала участие в съемках кулинарного проекта, в то время как военная часть продолжала выплачивать ей денежное довольствие.

ГБР инкриминирует старшему лейтенанту уклонение от военной службы путем обмана в условиях военного положения и мошенничество, причинившее значительный ущерб. Сама Виктория напомнила, что служит в рядах ВСУ с 2015 года и ранее не имела проблем с законом. Из-за мощной волны хейта и стресса она заявила, что в дальнейшем все комментарии по делу будут предоставлять исключительно ее адвокаты.