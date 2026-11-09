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19-летний племянник Харчишина развернул все 4 кресла на «Голосі країни-14»

Максим Харчишин передал судьям вяленые помидоры от звездного дяди

Автор: Коваленко Наталья
19-летний племянник Харчишина развернул все 4 кресла на «Голосі країни-14»
19-летний племянник Харчишина развернул все 4 кресла на «Голосі країни-14» instagram.com/goloskrainy_official

Племянник фронтмена группы «Друга Ріка» Валерия Харчишина, 19-летний Максим Харчишин, стал участником вокального шоу «Голос країни-14».

Юноша, выступающий под творческим псевдонимом ODYN, поразил Тину Кароль, Наталию Могилевскую, MONATIK и Артема Пивоварова мощным вокалом и развернул все четыре кресла. Продолжать путь в шоу Максим решил в команде Пивоварова.

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Также парень порадовал судей проекта необычным подарком. Максим принес каждому из них баночки с домашними вялеными помидорами.

Как оказалось, томаты собственноручно вырастил Валерий Харчишин, который в последнее время серьезно увлекся огородничеством. Исполнитель из-за плотного гастрольного графика не успел самостоятельно закрыть урожай, поэтому всю ночь перед съемками консервированием занимался сам Максим.

Эта тема особенно заинтересовала Тину Кароль, у которой также есть загородный дом и собственный огород с томатами.

Стоит отметить, что Максим ранее пел на бэк-вокале в симфоническом проекте дяди и играл на разогреве «Другої Ріки».

Помимо учебы на маркетолога в экономическом университете, он работает курьером в сервисе доставки, таксистом и даже занимается нанесением дорожной разметки.

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Теги:
Голос країни, Валерий Харчишин, шоу-бизнес, родственники звезд

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