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Участница «Холостяка-10» Кристина Чемоданова родила первенца

Первые фото с малышом

Автор: Коваленко Наталья
Участница «Холостяка-10» Кристина Чемоданова родила первенца
Участница «Холостяка-10» Кристина Чемоданова родила первенца instagram.com/kris.chem

Участница десятого сезона романтического реалити-шоу «Холостяк» Кристина Чемоданова впервые стала мамой. В начале ноября модель тайно родила сына. Об этом звезда сообщила в инстаграме уже после выписки из роддома.

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После возвращения домой новоиспеченная мамочка устроила семейную фотосессию. Кристина держала на руках новорожденного сына на фоне праздничных воздушных шаров и корзин с цветами.

«Добро пожаловать домой, сын. 03.11.2026. Невозможно наглядеться на него, как и передать словами эту безусловную любовь к нашему маленькому мальчику!», — поделилась эмоциями модель.

Имя мальчика и подробности родов Чемоданова пока держит в тайне. Имя отца ребенка модель также не разглашает. Известно, что весной этого года она официально вышла замуж.

Участница «Холостяка-10» Кристина Чемоданова родила первенца instagram.com/kris.chem
Участница «Холостяка-10» Кристина Чемоданова родила первенца instagram.com/kris.chem

Участница «Холостяка-10» Кристина Чемоданова родила первенца instagram.com/kris.chem
Участница «Холостяка-10» Кристина Чемоданова родила первенца instagram.com/kris.chem

Участница «Холостяка-10» Кристина Чемоданова родила первенца instagram.com/kris.chem
Участница «Холостяка-10» Кристина Чемоданова родила первенца instagram.com/kris.chem

Участница «Холостяка-10» Кристина Чемоданова родила первенца instagram.com/kris.chem
Участница «Холостяка-10» Кристина Чемоданова родила первенца instagram.com/kris.chem

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Теги:
Холостяк, шоу-бизнес, роды, беременность звезд, дети звезд

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