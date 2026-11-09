Ирина Федишин раскрыла детали потери ребенка во львовском роддоме: реакция больницы

Певица больше не сможет родить, а ее врача уволили

Автор: Коваленко Наталья

Украинская певица Ирина Федишин обнародовала в своем инстаграме подробности семейной трагедии. Звезда сцены потеряла ребенка на последних неделях беременности и едва сама не умерла.

В новом посте артистка рассказала, что больше никогда не сможет осуществить мечту — стать мамой дочки. Ирина перенесла сложную операцию, во время которой ей удалили матку.

«Я часто читаю ваши искренние слова поддержки: «У вас еще будет доченька», «Вы еще родитe детей»... Я знаю, что вы пишете это с любовью, желая меня утешить и подарить надежду. Но сегодня я хочу вам сказать...., что, к сожалению, этого уже не произойдет. Я потеряла не только доченьку... Я больше никогда не смогу родить ребенка... Из-за тяжелых осложнений мне пришлось пережить сложную операцию, во время которой мне удалили матку... Маленькая надежда, которая еще теплилась глубоко в моем сердце, угасла навсегда», — с болью поделилась исполнительница.

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Исполнительница объяснила, что причиной трагедии стало редкое, но чрезвычайно опасное осложнение, которое случается примерно в 0,4–1%, от 4 до 10 случаев на каждую тысячу беременностей. Речь идет о premature отслойке плаценты (преждевременной отслойке плаценты), которая у Федишин сопровождалась не внешним, а внутренним кровотечением.

«Врач, после осмотра меня, в домашних условиях, подумала, что моя поднывающая боль — это преждевременные роды... Поэтому приняла решение, что я могу остаться дома, принять таблетку и боль должна пройти.... Я доверилась ее решению.... и даже представить не могла, насколько серьезной была ситуация...», — призналась она.

Вспоминая тот день, Ирина отметила, что это было воскресенье, которое начиналось спокойно. Утром она прекрасно себя чувствовала, готовила завтрак и вареники на обед, сходила с семьей на исповедь в храм. Первые дискомфортные ощущения появились вечером, когда артистка с мужем Виталием и двоими сыновьями пошли в кино.

«Я четко помню этот момент, это было в 17:30, когда мы немного опоздали на сеанс, именно тогда я почувствовала легкую поднывающую боль, как на женские дни. Это меня немного испугало, ведь раньше такого не было. Но я подумала, учитывая свой срок, возможно это тренировочные схватки и такое ощущение может быть. И действительно, через некоторое время эти ощущения исчезли. Мы накупили попкорна, досмотрели кино и счастливые вернулись домой. После возвращения я решила прилечь и отдохнуть, так как было ощущение вздутия живота. Немного полежав, ко мне снова вернулась эта поднывающая боль. Я насторожилась, и пролежав минут 15 решила написать врачу, которая меня вела и четко объяснила ей ситуацию: движения я слышала, выделений не было, единственное поднывал живот», — поделилась Ирина.

Врач написала, какие именно лекарства принять. Однако через час боль не исчезла. Поэтому Федишин снова обратилась к врачу, а та порекомендовала написать ее коллеге, которая должна была принимать роды. Оказалось, что женщина живет неподалеку, поэтому приехала к Ирине и провела осмотр. Врач уверяла, что угрозы нет.

«Сказала, что выглядит как на преждевременные роды, но ничего критического не видит. Все-таки срок еще не для родов, поэтому все должно было успокоиться и свеча должна была помочь. Это было уже 23:00, тогда я еще чувствовала движения...», — вспомнила знаменитость.

В 01:30 я написала врачу, что приняла назначенные ею препараты, однако из-за позднего часа медработник не ответила сразу. Уже в 3 часа ночи состояние Ирины резко ухудшилось.

«Я уже еле встала с кровати, разбудила мужа и сказала, что больше не могу..., я еле дошла до машины, меня сильно тошнило. Виталик набрал врача и сказал, что мы едем в роддом. По дороге мы заехали и за ней. В роддом прибыли в 3:55, начали слушать сердцебиение, а оно уже не прослушивалось... Врач водила тем аппаратом то с одной, то с другой стороны в надежде что-то услышать... потом они говорили «бради, бради». Я спросила, что это значит? На что услышала, что ребенку не комфортно внутри. Потом снова его не было слышно... и так мы пытались его услышать около одного часа, пока в больницу не прибыла врач, которая должна была посмотреть меня на УЗИ. Как я теперь понимаю, мы так долго слушали сердцебиение и не шли на УЗИ, потому что в больнице нет дежурного врача узиста, и приезжает он ночью по звонку, а это потерянное драгоценное время...», — рассказала Федишин.

Приехав на обследование в больницу Святой Анны во Львове, супруги столкнулись с дополнительными трудностями. Певице в тяжелом состоянии пришлось идти по лестнице на второй этаж. Кроме того, врач на УЗИ долго не могла понять, что именно происходит с артисткой. Муж звезды не выдержал и позвонил по видео другому врачу, у которого Ирина постоянно проходила УЗИ во время беременности.

«Виталик по видео показывал ему экран монитора, и врач направлял врача, куда водить тем аппаратом по животу и сказал, что там полная отслойка плаценты и что нужно немедленно меня класть на операционный стол. Когда врачам уже стало понятно, что происходит и что все кровотечение шло не наружу, а внутренне, мы немедленно начали подниматься лифтом на 4 этаж в операционную. Мне снова пришлось преодолевать этот путь пешком. Я помню как медсестра пыталась мне поставить бабочку в вену, а ее руки просто подпрыгивали от волнения... я такого еще не видела... после второй неудачной попытки, она говорит: «у вас лопаются вены»... но на 3 раз наконец-то это удалось сделать. Меня завели в операционную, и сделали эпидуралку. Далее я поняла, что мне разрезали живот, а потом услышала, чтобы мне добавили еще чего-то в вену. Я так понимаю, от увиденного и от сильного кровотечения, врачи перевели меня на общий наркоз. Тогда я еще не знала, что и меня еле спасли... что ситуация была настолько сложной, что врачи, спасая меня, вынуждены были удалить матку, и я больше не смогу родить ребенка....», — вспомнила самые страшные минуты Федишин.

Федишин добавила, что имеет много вопросов к себе и медикам, в частности, почему врачи после переписки и очного осмотра не отправили ее в больницу на обследование и почему в роддоме не было дежурного врача УЗИ. Также звезда не понимает, почему еще на осмотре дома не проверили сердцебиение ребенка и давление, а в самой больнице ее заставляли самой ходить, хотя в медицинском протоколе написали о транспортировке на каталке. Ирина надеется, что ее случай станет поводом для профессионального расследования.

«Я не медик, но, анализируя все случившееся, не могу избавиться от мысли, что эти решения могли повлиять на трагический ход событий и тяжесть последствий для моего здоровья... Искренне надеюсь, что все обстоятельства будут должным образом выяснены, а руководство учреждения и ответственные специалисты сделают необходимые выводы. Чтобы ни одна другая мама не пережила того страшного мгновения, когда приезжает в роддом с надеждой, а возвращается домой с пустыми руками и разбитым сердцем... Я очень хочу отпустить эту ситуацию, потому что мне тяжело на сердце, больно слушать врача и одну и вторую, которые признают, что должны были направить меня сразу в больницу, а не удерживать дома... очень больно... потому что результат мог бы быть совсем другой, но к сожалению, уже ничего не вернешь... Я благодарна врачам, которые спасли мою жизнь, но их действия накануне для меня остаются непонятными...», — написала Федишин.

Медицинская выписка артистки содержала три диагноза: внутриутробная гибель дочери, удаление матки и геморрагический шок III степени. Звезда добавила, что от первой боли до операции прошло почти 12 часов.

В ответ на публичное признание певицы Больница Святой Анны обнародовала официальное заявление. «Мы искренне соболезнуем Ирине Федишин и ее семье, která переживает несказанную боль утраты доченьки. Нет слов, которые могли бы облегчить такую утрату. Мы понимаем стремление семьи получить ответы на вопросы об обстоятельствах этой трагедии. И убеждены, что каждый из этих вопросов заслуживает внимательного и объективного рассмотрения. Ирина публично рассказала о своем опыте пребывания в нашей Больнице Святой Анны. Мы с большим уважением относимся к ее переживаниям и решению говорить о них. В то же время, придерживаясь врачебной тайны, не будем публично обсуждать медицинские подробности этого случая», — говорится в сообщении.

В публикации также сообщили о последствиях государственных проверок и кадровых решениях. Врача, которая осматривала Ирину дома, уволили, а к круглосуточным дежурствам привлекли врачей УЗИ.

«Обстоятельства трагедии уже стали предметом профессионального рассмотрения. 29–30 октября в больнице состоялась внеплановая проверка Министерства здравоохранения Украины. Клинико-экспертная комиссия Минздрава оценила качество оказанной медицинской помощи. Этот случай также рассмотрели на медицинском совете нашего медучреждения. По результатам государственного надзора больница получила замечания, которые должна устранить до 1 декабря. Мы уже работаем над их выполнением. В частности, привлекли врачей к круглосуточному дежурству УЗИ. Также продолжается работа над другими организационными мероприятиями. Отдельно хотим отметить, что врач, которую выбрала Ирина для родов и которая осматривала ее дома до госпитализации, больше не работает в Больнице Святой Анны. Оказание медицинской помощи вне учреждения самовольно врачом — это грубое нарушение правил работы больницы. После того как руководству стало известно об этом нарушении, трудовые отношения с врачом были прекращены. Для нас важно, чтобы все этапы оказания медицинской помощи получили должную профессиональную оценку. Окончательные решения по результатам рассмотрения заключения клинико-экспертной комиссии будут предоставлены Министерству здравоохранения Украины в установленные сроки. Хотим поблагодарить команду врачей Больницы Святой Анны, которые в критический момент боролись за жизнь Ирины. Благодаря их профессиональным действиям ее жизнь удалось спасти. Мы понимаем, что для семьи никакие проверки, заключения комиссий или изменения в работе больницы не могут компенсировать утрату. Но наш долг — сделать все зависящее от нас, чтобы обстоятельства этой трагедии получили должную оценку, а недостатки были устранены. Каждый день женщины доверяют нашим медикам самое дорогое — свою жизнь и жизнь своих детей. И мы осознаем эту ответственность. Мы открыты к диалогу с семьей и готовы предоставить все необходимые разъяснения. Еще раз выражаем наши искренние соболезнования Ирине и ее близким», — говорится в заявлении.