Саливанчук поведала о желаемой зарплате будущего мужа и секс-игрушках
Анна Саливанчук не сможет поддерживать отношения с избранником, который зарабатывает меньше ее.
Анна Саливанчук после развода с бывшим супругом, депутатом Александром Божковым, надеется встретить новую любовь. Но у актрисы есть ряд требований к потенциальному спутнику. Публичная персона объяснила, почему для нее важен высокий доход мужчины, а также рассказал об отношении к сексу на первом свидании и интимным игрушкам.
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О личной жизни 41-летняя знаменитость говорила в программе "Супермама". По словам Анны, сейчас она стремится не столько к замужеству, сколько к отношениям, в которых сможет почувствовать себя слабой и защищенной женщиной, а не постоянно быть сильной и самостоятельной.
Актриса вспомнила и причины разрыва с Божковым. Она отметила, что со временем их жизненные цели и взгляды на будущее стали отличаться. Сама Саливанчук желала развиваться и менять привычное устройство жизни, тогда как мужа, по ее словам, все устраивало.
Сейчас артистка рассматривает кандидатов от 40 до 55 лет. В то же время финансовое положение будущего партнера для нее имеет принципиальное значение: мужчина должен зарабатывать не менее 10 тысяч долларов в месяц и иметь более высокий доход, чем она.
Саливанчук объяснила, что финансовая способность избранника оказывает непосредственное влияние на ее уважение к нему. Она хочет иметь рядом человека, который сможет взять на себя часть ответственности и помогать решать важные вопросы. Также актриса отметила, что любит подарки и считает финансовые вложения мужчины в женщину признаком серьезности его намерений.
Отдельно Анна рассказала о своих ожиданиях от свиданий. Она не понимает мужчин, приходящих на встречу без цветов. По мнению лицедейши, свидание не может состояться без как минимум сотни роз.
Артистка не отрицает, что в ее жизни случался половой акт уже на первом свидании. Однако тогда это, мол, переросло в пятилетние отношения. В то же время Саливанчук подчеркнула, что не поддерживает интим ради самого процесса, ведь для нее важен прежде всего "оргазм в голове".
После развода, по словам актрисы, в течение двух с половиной лет она вообще не ходила на свидания, сосредотачивалась на работе и воспитании детей. В этот период в ее жизни не было даже поцелуев.
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Что касается секс-игрушек, то теперь Анна ими не пользуется. Хотя раньше такие аксессуары были в ее супружеской жизни. Саливанчук не выступает против мастурбации, но предпочитает близость с партнером.