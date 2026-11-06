Саливанчук поведала о желаемой зарплате будущего мужа и секс-игрушках

Анна Саливанчук не сможет поддерживать отношения с избранником, который зарабатывает меньше ее.

Анна Саливанчук после развода с бывшим супругом, депутатом Александром Божковым, надеется встретить новую любовь. Но у актрисы есть ряд требований к потенциальному спутнику. Публичная персона объяснила, почему для нее важен высокий доход мужчины, а также рассказал об отношении к сексу на первом свидании и интимным игрушкам.

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О личной жизни 41-летняя знаменитость говорила в программе "Супермама". По словам Анны, сейчас она стремится не столько к замужеству, сколько к отношениям, в которых сможет почувствовать себя слабой и защищенной женщиной, а не постоянно быть сильной и самостоятельной.

Актриса вспомнила и причины разрыва с Божковым. Она отметила, что со временем их жизненные цели и взгляды на будущее стали отличаться. Сама Саливанчук желала развиваться и менять привычное устройство жизни, тогда как мужа, по ее словам, все устраивало.

Сейчас артистка рассматривает кандидатов от 40 до 55 лет. В то же время финансовое положение будущего партнера для нее имеет принципиальное значение: мужчина должен зарабатывать не менее 10 тысяч долларов в месяц и иметь более высокий доход, чем она.

Саливанчук объяснила, что финансовая способность избранника оказывает непосредственное влияние на ее уважение к нему. Она хочет иметь рядом человека, который сможет взять на себя часть ответственности и помогать решать важные вопросы. Также актриса отметила, что любит подарки и считает финансовые вложения мужчины в женщину признаком серьезности его намерений.

Отдельно Анна рассказала о своих ожиданиях от свиданий. Она не понимает мужчин, приходящих на встречу без цветов. По мнению лицедейши, свидание не может состояться без как минимум сотни роз.

instagram salivanchuk.anna

Артистка не отрицает, что в ее жизни случался половой акт уже на первом свидании. Однако тогда это, мол, переросло в пятилетние отношения. В то же время Саливанчук подчеркнула, что не поддерживает интим ради самого процесса, ведь для нее важен прежде всего "оргазм в голове".

После развода, по словам актрисы, в течение двух с половиной лет она вообще не ходила на свидания, сосредотачивалась на работе и воспитании детей. В этот период в ее жизни не было даже поцелуев.

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Что касается секс-игрушек, то теперь Анна ими не пользуется. Хотя раньше такие аксессуары были в ее супружеской жизни. Саливанчук не выступает против мастурбации, но предпочитает близость с партнером.