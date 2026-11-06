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Отец Меган Маркл задержан во Флориде по подозрению в хранении детского порно

Томаса Маркла сопровождали из дома престарелых представители ФБР.

Автор: Дмитрий Сыч
Отец Меган Маркл задержан во Флориде по подозрению в хранении детского порно
Меган еще 8 лет назад знала о подозрениях относительно своего отца
instagram meghan

Томаса Маркла – 82-летнего отца герцогини Сассекской Меган Маркл – арестовали 6 ноября в штате Флорида. Мужчину подозревают в хранении материалов детской порнографии.

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Как сообщает Page Six, сотрудники ФБР забрали Томаса из дома престарелых с деменцией, где он сейчас находится.

По оценкам экспертов, из-за состояния здоровья мужчина потенциально может избежать уголовного наказания. Если же его признают виновным, то Томасу грозит не менее 10 лет заключения.

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Ранее к правоохранителям обратился Томас-младший, старший брат Меган Маркл. Он заявил, что нашел среди вещей отца фото- и видеоматериалы, которые вызвали у него серьезную обеспокоенность. Именно после этого к делу присоединились полиция и ФБР.

Впоследствии стало известно, что Меган Маркл знала о подозрениях насчет отца еще с 2018 года.

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Теги:
Меган Маркл, порно, родственники звезд

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