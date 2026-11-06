Фреймут выложила редкое фото с матерью и сестрой
Оля Фреймут снялась с родственницами во Львове.
Фреймут нечасто показывает родственниц
instagram freimutolia
Ольга Фреймут – телеведущая и эксперт по этикету – прибыла в родной Львов, где провела время с ближайшими родственницами, матерью Аллой и сестрой Юлией.
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Совместным кадром с семейной встречи публичное лицо поделилось в инстаграм-историях. Для фотографии три женщины позировали вместе в гостинице. Выход они осуществили в повседневных образах в черно-серой гамме. Ольга предстала в светло-сером гольфе и простой серой юбке.
instagram freimutolia
Телеведущая нечасто публикует кадры матери и родной сестры.
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А недавно Ольга Фреймут порадовала подписчиков снимком в элегантном образе на полу.