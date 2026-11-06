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Фреймут выложила редкое фото с матерью и сестрой

Оля Фреймут снялась с родственницами во Львове.

Автор: Дмитрий Сыч
Фреймут выложила редкое фото с матерью и сестрой
Фреймут нечасто показывает родственниц
instagram freimutolia

Ольга Фреймут – телеведущая и эксперт по этикету – прибыла в родной Львов, где провела время с ближайшими родственницами, матерью Аллой и сестрой Юлией.

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Совместным кадром с семейной встречи публичное лицо поделилось в инстаграм-историях. Для фотографии три женщины позировали вместе в гостинице. Выход они осуществили в повседневных образах в черно-серой гамме. Ольга предстала в светло-сером гольфе и простой серой юбке.

instagram freimutolia

Телеведущая нечасто публикует кадры матери и родной сестры.

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А недавно Ольга Фреймут порадовала подписчиков снимком в элегантном образе на полу.

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Теги:
фото, Ольга Фреймут, Львов, ведущая, родственники звезд

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