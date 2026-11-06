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«Наконец-то добралась до фото»: Кошмал показала празднование своего 32-летия

Актриса запостила архивные кадры с небольшой вечеринки по случаю дня рождения

Автор: Коваленко Наталья
«Наконец-то добралась до фото»: Кошмал показала празднование своего 32-летия
«Наконец-то добралась до фото»: Кошмал показала празднование своего 32-летия instagram.com/smorkovkina

Известная украинская актриса Анна Кошмал поделилась серией архивных фото со своего дня рождения. Звезде сериалов «Успеть до 30» и «Бешеные соседи» исполнилось 32 года еще 22 октября, однако только сейчас она выставила кадры в соцсети.

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На своей странице в инстаграме Анна опубликовала снимки, на которых позировала в окружении воздушных шаров и праздничных лент в домашней обстановке. Рядом с именинницей были ее самые близкие друзья и родственники, в частности сын Михаил и дочь София. Также на нескольких фото Кошмал похвасталась праздничным тортом с ягодами и белым кремом.

«Наконец-то добралась до фото с дня рождения, хочу оставить эти эмоции здесь. Быть окруженным любовью — наибольшая роскошь в жизни. Спасибо моим родителям, семье и друзьям, что вы такие прекрасные! Спасибо всем, кто искренне меня поздравил! Я все перечитала со временем! Счастлива, всех люблю», — написала актриса.

Анна Кошмал отпраздновала 32-летие instagram.com/smorkovkina
Анна Кошмал отпраздновала 32-летие instagram.com/smorkovkina

Анна Кошмал отпраздновала 32-летие instagram.com/smorkovkina
Анна Кошмал отпраздновала 32-летие instagram.com/smorkovkina

Анна Кошмал отпраздновала 32-летие instagram.com/smorkovkina
Анна Кошмал отпраздновала 32-летие instagram.com/smorkovkina

Анна Кошмал отпраздновала 32-летие instagram.com/smorkovkina
Анна Кошмал отпраздновала 32-летие instagram.com/smorkovkina

Анна Кошмал отпраздновала 32-летие instagram.com/smorkovkina
Анна Кошмал отпраздновала 32-летие instagram.com/smorkovkina

Анна Кошмал отпраздновала 32-летие instagram.com/smorkovkina
Анна Кошмал отпраздновала 32-летие instagram.com/smorkovkina

Анна Кошмал отпраздновала 32-летие instagram.com/smorkovkina
Анна Кошмал отпраздновала 32-летие instagram.com/smorkovkina

Анна Кошмал отпраздновала 32-летие instagram.com/smorkovkina
Анна Кошмал отпраздновала 32-летие instagram.com/smorkovkina

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Теги:
Анна Кошмал, шоу-бизнес, день рождения звезд

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