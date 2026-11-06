«Благодарен каждый день»: Сталлоне поделился трогательными фото с женой

Актер почти 30 лет женат на Дженнифер Флавин

Автор: Коваленко Наталья

Голливудский актер Сильвестр Сталлоне посвятил новый пост в инстаграме своей третьей жене, бывшей модели Дженнифер Флавин, которая младше его на 22 года.

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В своем профиле 80-летняя звезда франшиз «Рокки» и «Рэмбо» опубликовал несколько кадров, где позирует с любимой в ресторане и на ковровой дорожке. Еще на одном снимке они идут, держась за руки.

В подписи к фото Сильвестр выразил любовь и благодарность своей Флавин. «Я так благодарен за то, что Дженнифер рядом со мной каждый день», — написал актер.

Напомним, что пара сыграла свадьбу в мае 1997 года. У них трое общих дочерей — София, Систин и Скарлет.

Сильвестр Сталлоне и Дженнифер Флавин instagram.com/officialslystallone Getty Images

Сильвестр Сталлоне и Дженнифер Флавин instagram.com/officialslystallone Getty Images