«Благодарен каждый день»: Сталлоне поделился трогательными фото с женой
Актер почти 30 лет женат на Дженнифер Флавин
«Благодарен каждый день»: Сталлоне поделился трогательными фото с женой
Getty Images
Голливудский актер Сильвестр Сталлоне посвятил новый пост в инстаграме своей третьей жене, бывшей модели Дженнифер Флавин, которая младше его на 22 года.
Читай также: Сьюки Уотерхаус поделилась редкими фото дочери от Роберта ПаттинсонаВ своем профиле 80-летняя звезда франшиз «Рокки» и «Рэмбо» опубликовал несколько кадров, где позирует с любимой в ресторане и на ковровой дорожке. Еще на одном снимке они идут, держась за руки.
В подписи к фото Сильвестр выразил любовь и благодарность своей Флавин. «Я так благодарен за то, что Дженнифер рядом со мной каждый день», — написал актер.
Напомним, что пара сыграла свадьбу в мае 1997 года. У них трое общих дочерей — София, Систин и Скарлет.
Сильвестр Сталлоне и Дженнифер Флавин instagram.com/officialslystallone
Getty Images
Сильвестр Сталлоне и Дженнифер Флавин instagram.com/officialslystallone
Getty Images
Сильвестр Сталлоне и Дженнифер Флавин instagram.com/officialslystallone
Getty Images