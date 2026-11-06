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Сьюки Уотерхаус поделилась редкими фото дочери от Роберта Паттинсона

Как выглядит единственный ребенок звезды «Сумерек»

Автор: Коваленко Наталья
Сьюки Уотерхаус поделилась редкими фото дочери от Роберта Паттинсона
Сьюки Уотерхаус поделилась редкими фото дочери от Роберта Паттинсона
Getty Images

Британская певица и актриса Сьюки Уотерхаус поделилась с подписчиками редкими семейными кадрами. 34-летняя звезда опубликовала на своей странице в инстаграме подборку осенних снимков, среди которых было несколько с ее дочерью от голливудского актера Роберта Паттинсона.

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На фото 2-летняя девочка, чье имя пара до сих пор держит в тайне, гуляла на лужайке в теплой куртке, бордовых брюках и шапке, каталась в лодке и гуляла с мамой в парке.

Лицо дочери актриса традиционно не показывает крупным планом, оберегая девочку от чрезмерного внимания прессы.

Напомним, что Сьюки Уотерхаус и звезда «Сумерек» и «Бэтмена» Роберт Паттинсон состоят в отношениях с 2018 года. В 2024 году они объявили о помолвке.

Сьюки Уотерхаус показала дочь от Роберта Паттинсона instagram.com/sukiwaterhouse
Сьюки Уотерхаус показала дочь от Роберта Паттинсона instagram.com/sukiwaterhouse

Сьюки Уотерхаус показала дочь от Роберта Паттинсона instagram.com/sukiwaterhouse
Сьюки Уотерхаус показала дочь от Роберта Паттинсона instagram.com/sukiwaterhouse

Сьюки Уотерхаус показала дочь от Роберта Паттинсона instagram.com/sukiwaterhouse
Сьюки Уотерхаус показала дочь от Роберта Паттинсона instagram.com/sukiwaterhouse

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Теги:
Роберт Паттинсон, шоу-бизнес, Сьюки Уотерхаус

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